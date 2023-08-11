副總統賴清德將出訪巴拉圭 中國8/12-8/14東海軍演　台灣國安人士: 拒絕威權紅線恫嚇

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國浙江海事局今天(11日) 發布航行警告, 全文如下:

浙航警593/23 東海， 8月12日1200至8月14日1600時，在（1）29-47.0N，123-27.0E（2）29-47.0N，124-48.0E（3）29-17.0N，124-48.0E（4）29-17.0N，123-27.0E四點連線水域範圍內進行軍事演習，禁止駛入。

(圖/取自微博)

由於副總統賴清德明天(12日) 就將出訪巴拉圭，並過境美國紐約與舊金山。很難不讓人聯想到演習的針對性。

國安人士在此之前就曾表示，過境安排都在台美雙方高度默契及緊密聯繫下進行，拒絕威權紅線阻卻恫嚇、共管威權風險；鑑於中國東部戰區8月接續演訓，將密切關注共軍是否採「放大版」戰備警巡模式藉機生事。

中央社引述國安人士指出，中國恐再以過境為由對台「武嚇」主因，目的是想把2024總統大選，拉回北京原設定要進行認知宣傳主軸，即「台灣選戰是戰爭與和平的選擇」，透過營造戰爭恐懼，讓台灣人做出北京想要的選擇。

總統蔡英文指派賴副總統擔任特使，率團出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：潘尼亞）就職典禮；副總統預計12日啟程，18日返台，期間過境紐約與舊金山，蔡總統期許訪團達成深化台巴邦誼與拓展雙方合作兩大核心目標。

今天稍早針對共軍是否會在賴副總統過境美國期間，在台海周邊再次實施類似今年4月的「環台島戰備警巡」及「聯合利劍」演習，國安人士首先強調，過境的一切安排，整體而言都是在台美雙方高度默契及緊密聯繫下進行，且中國近期的高強度威脅都已引發美方警覺。

就外在環境面看，國安人士表示，中國駐美大使謝鋒7月19日時曾表示，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，當務之急是堅決擋住賴清德訪美這頭正衝來的「灰犀牛」；且中俄11艘軍艦組成的聯合艦隊，8月初曾抵近阿拉斯加州阿留申群島附近海域，並透過媒體稱此為對美「反包圍」。

此外，美方很早即表達要中方不要藉機生事。國安人士說，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7月17日在國務院發表談話表示，考量飛行距離，過境為依循慣例作法；過去數十年間，台灣副總統已過境美國10次，這次是第11次，亦是賴清德第2次過境美國，「中國沒有理由藉故進行挑釁行徑」。

國安人士對此指出，此背後意義是拒絕威權紅線阻卻恫嚇，凸顯台美間信任關係的強韌，以及台美再次共同控管威權風險，中國也沒有理由過度反應、或藉機升高區域情勢。

至於稍早被問到共軍可能的抗議方式，國安人士分析，南部戰區年度演訓已於日前結束，現在輪到東部戰區實施，不排除共軍會以過境美國為藉口，採今年4月的「放大版」戰備警巡模式，擴大機艦的對台抵近，政府將密切關注做好準備。

中國8/12-8/14東海軍演 台灣國安人士: 拒絕威權紅線恫嚇