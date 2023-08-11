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時隔6年　美日韓要求安理會召開北韓人權會議

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/11 12:35
美日韓首腦會談預計將在8月18日於美國「大衛營」舉行（圖／美聯社）

美日韓首腦會談預計將在8月18日於美國「大衛營」舉行（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）美國、日本及南韓要求聯合國安理會17日召開會議討論北韓人權問題，若成功召開，將是自2017年後時隔6年後的首次。

韓聯社報導，美國駐聯合國大使Thomas Greenfield表示，北韓的人權鎮壓問題和國際和平與安全問題密切相關，保護全世界人民是聯合國憲章的必要部分，也是安理會的重要責任。

Greenfield強調，北韓政權的人權鎮壓和侵害，促進了非法的大規模殺傷性武器及彈道飛彈項目的發展，安理會應該解決金正恩政權每天以北韓居民、日本、南韓等聯合國成員國國民為對象，進行的人權鎮壓及犯罪所帶來的恐懼。

在此之前，安理會在2014～2017年連續4年召開了北韓人權會議，但自2017年12月會議結束後，就不曾再召開，若照美日韓要求，成功於17日舉行會議，那將會是時隔6年首次在安理會舉行北韓人權會議。

報導指出，之後將透過投票表決是否召開會議，但中國和俄羅斯很有可能持反對立場。

在2017年前召開會議時，中國和俄羅斯也曾表示反對，認為安理會處理個別國家的人權問題並不合適，將會加劇朝鮮半島的緊張局勢。

在投票程序中，常任理事國並沒有否決權，若15個理事國中有9個國家以上贊成，就可以被採納為議案。

在2017年12月的投票程序中，15個安全會理事國有10個國家表示贊成，其中中國、俄羅斯及玻利維亞三國表示反對。
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更新時間 : 2023-08-11 13:28 GMT+08:00

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