台灣古都文化底蘊深厚　台南原住民品牌「Tabe札哈木樂原」進軍紐西蘭市場　

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）為打造原住民族文創品牌，台南市政府今(11)日表示，8月3日在財團法人商業發展研究院舉辦「Wow! Taiwan Project：臺紐原住民族貿易線上媒合會」活動，由台灣原住民族企業展示產品，將台灣原住民族的文化與產品介紹給同樣深受原住民毛利文化影響的紐西蘭。

由經濟部國際貿易局主導，財團法人商業發展研究院(CDRI)執行的「新南向市場創新行銷計畫」，經濟部推薦的15家業者當中，台南有3家業者入選，分別為「原味台南文創坊」-琉璃珠系列商品、「Nay工藝坊」-軟陶星系系列商品及「花草釀」-精油香氛，成功吸引多位紐西蘭買家的目光。

台南市長黃偉哲表示，原住民族的藝術天分及潛力，有目共睹，台南市以文化立都，未來亦將把握每一次可以爭取中央資源的機會和拓展國外參展的契機，讓原住民族人可以有更大的發揮空間及更優質的創業環境，把台灣地區特有原住民族文化商品帶到國外讓世界各地認識，進軍國際市場。

原住民族事務委員會主委白惠蘭Salau Kaljimuran提到，「Tabe札哈木樂原」建置完成後，將承載台南市原住民族人產業、經濟、文化、教育各項功能，與其他布建通路場館有別的是，台南市定西拉雅族的特色商品也將在眾所矚目下登場。藉此讓更多人可以發現臺南原住民族文化的美好，在台南深厚的文化底蘊下交會，寫下原住民族文化創意產業與經濟發展的新頁。

這次入選3家業者，「原味台南文創坊」商品具備高級精品之條件，利用台南在地文化元素加強文創產品之定義，讓產品的在地符號更加突顯，以有別於其他琉璃珠相關產品形象，塑造琉璃珠系列商品之獨特與創新。而「NAY工藝坊」，以實用性作法，打造品牌論述產品差異化及特性，從西拉雅角度詮釋大地特色，發展出以「織紋」為主題產品，進行軟陶飾品開發，並運用不規則揉、拉、壓方式，做出大地綿延視覺，象徵在神賜予的土地上，尋找生命的永恆。「花草釀」則是2022年度加入的團隊，以開發原生植物月桃相關擴香商品為主軸，藉由台南市府委託的團隊輔導、協助調香精油的藥妝檢測方式、妝品法律合法化量產，並依需求詢問配合代工廠商合作，將開發出月桃香塔新品。

照片來源：台南市政府提供

照片來源：台南市政府提供