厄國多總統候選人遇刺身亡 幫派坦承犯案又反稱控對手栽贓陷害

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）厄國多反貪腐打黑幫的總統候選人維拉維森修9日遭槍擊身亡，1名槍手被擊斃另有6名嫌犯落網， 疑為厄國幫派「Los Lobos」成員聲稱為此案負責，但數小時後又被該幫成員露臉否認，指控為競爭幫派企圖栽贓。

厄瓜多將於20日舉行總統大選，熱門總統候選人維拉維森修（Fernando Villavicencio）曾為知名記者、擔任國會議員６年，強打反貪腐、反黑幫， 曾接厄國大幫派「Los Choneros」的死亡威脅，不料9日於造勢活動上被槍殺身亡。

厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）宣布為「愛國者維拉維森」舉國哀悼3日，並矢言緝凶，厄瓜多全國進入為期2個月的緊急狀態，但大選將如期舉行。

59歲的維拉維森修在一場位於首都基多（Quito）的競選活動上遇襲，頭部中彈身亡，另有9人受傷，其中包括1名國會議員候選人及2名警察。一名槍手在與安全人員交火時重傷，後證實已經死亡。該名嫌犯與後來被警方逮捕的另外6名嫌疑人都是哥倫比亞籍。

BBC報導，厄國內政部長薩帕塔（Juan Zapata）在10日的記者會上指出，六名被捕嫌疑人的身分都已被確定，警方在突襲逮捕嫌犯的行動中，發現他們持有1把步槍、1支衝鋒槍、4支手槍、三枚手榴彈、4箱彈藥、兩輛摩托車及一輛被報失的汽車。薩帕塔強調，警方將努力追查該起犯罪的動機與幕後黑手。

拉梭表示，在這起謀殺案背後有組織犯罪勢力，已要求美國聯邦特工協助調查，特工將很快抵達。

在維拉維森修被槍殺後，社群網站上出現一段影片，一名頭戴巴拉克瓦拉帽、全副武裝的男子聲稱對該起謀殺負責，此人自稱屬於厄瓜多第二大幫派「Los Lobos」，該幫與「Los Choneros」是競爭關係。然而，數小時後又有一部影片流出，一群沒戴套面具的的人聲稱自己才是「Los Lobos」的成員，之前的影片是競爭對手企圖栽贓他們。