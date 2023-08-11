Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

內政部：2022年台灣人平均壽命79.84歲　男女性平均壽命台北市最高

內政部：各國都很重視生命表的編算，國民平均壽命是衡量國家基本健康評估、整體社會經濟福祉及國家競爭力評比的重要統計指標

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/11 11:24
圖片由<a href="https://pixabay.com/zh/users/ashliu-806059/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=670559">ash</a>在<a href="https://pixabay.com/zh//?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=670559">Pixabay</a>上發布

圖片由ashPixabay上發布

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）內政部今（11）日公布「111年簡易生命表」，台灣人的平均壽命為79.84歲，其中男性76.63歲、女性83.28歲。以直轄市而言，男、女性平均壽命亦均以台北市最高。另外，與聯合國公布2020年全球平均壽命比較，我國男、女性平均壽命分別高於全球平均水準6.7歲及8.6歲。

內政部指出，受COVID-19疫情及人口老化影響，2022年國人死亡人數為20萬8129人，較2021年增加2萬3672人，其中65歲以上死亡人數15萬8737人（占全國76.27%），較2021年增加2萬1483人。另外，2022年粗死亡率為8.92‰，較2021年增加1.06個千分點；標準化死亡率為每十萬人口443.9人，較上年上升9.5%。

內政部說明，觀察歷年數據發現，若當年度死亡人數增加幅度較大、標準化死亡率較上年增加時，會出現平均壽命較上年減少的現象。2022年因死亡人數較2021年增加2萬3672人（+12.83%）、標準化死亡率上升9.5%，致國人平均壽命較2021年減少1.02歲，其中男性減少1.04歲、女性減少0.97歲。

以直轄市而言，2022年國人平均壽命呈現自北而南遞減的情形，以台北市83.75歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市；男、女性平均壽命亦均以台北市最高。

以各縣市平均壽命而言，2022年以新竹市81.72歲最高，臺東縣76.46歲最低。內政部補充，東部縣市平均壽命較西部縣市低，臺東縣、花蓮縣與全體國民平均壽命分別差距3.38歲、2.26歲，但已分別較2012年縮小1.72歲、1.14歲。

內政部表示，各國都很重視生命表的編算，國民平均壽命是衡量國家基本健康評估、整體社會經濟福祉及國家競爭力評比的重要統計指標，民眾若想了解這次公布的「簡易生命表」，可至內政部統計處網站，點選「我國生命表」瀏覽查詢。

內政部：2022年台灣人平均壽命79.84歲　男女性平均壽命台北市最高

△圖片由內政部提供

內政部：2022年台灣人平均壽命79.84歲　男女性平均壽命台北市最高

△圖片由內政部提供

內政部：2022年台灣人平均壽命79.84歲　男女性平均壽命台北市最高

粗死亡率：是指死亡人數占年中人口數之比率；隨人口老化，高齡人口增加，粗死亡率多隨之遞增，為合理之現象。

標準化死亡率：衛生福利部將粗死亡率以世界衛生組織（WHO）西元2000年世界標準人口年齡結構調整計算，我國2022年標準化死亡率為每十萬人口443.9人，較2021年增加9.5%。
內政部
簡易生命表
臺北
新北
桃園
臺中
臺南
高雄
壽命
經濟福祉
國家競爭力
人口老化

相關新聞

玩水後染「食腦變形蟲」死亡 新北某親水設施水池「餘氯」含量未達標 衛生局通知642人健康監測
玩水後染「食腦變形蟲」死亡 新北某親水設施水池「餘氯」含量未達標 衛生局通知642人健康監測
2023/08/10 19:00
高雄市聲暉協會服務聽障成效卓越 SROI成果報告獲英國SVI認證
高雄市聲暉協會服務聽障成效卓越 SROI成果報告獲英國SVI認證
2023/08/10 09:57
【台灣2024總統大選】侯友宜能源政策推核電廠延役 綠營批政策反覆背棄選民 核廢料問題不敢提？
【台灣2024總統大選】侯友宜能源政策推核電廠延役 綠營批政策反覆背棄選民 核廢料問題不敢提？
2023/08/09 16:27
台積電攜手博世、英飛凌與恩智浦•2024下半年德國建廠　台灣高雄廠拍板導入2奈米製程
台積電攜手博世、英飛凌與恩智浦•2024下半年德國建廠　台灣高雄廠拍板導入2奈米製程
2023/08/08 21:34
【台灣中南部災區7日續停班課】豪雨後蔬果無法即時運出、高雄桃源區農民急到快哭了
【台灣中南部災區7日續停班課】豪雨後蔬果無法即時運出、高雄桃源區農民急到快哭了
2023/08/06 20:01

更新時間 : 2023-08-11 13:28 GMT+08:00

最受歡迎

台灣資安人才不足　中山大學范俊逸呼籲：政府應提供優渥薪資　組國家隊整合資源
台灣資安人才不足　中山大學范俊逸呼籲：政府應提供優渥薪資　組國家隊整合資源
【熱情直播】台灣鴻海創辦人郭台銘「主流民意大聯盟」造勢晚會　預估破萬人參加
【熱情直播】台灣鴻海創辦人郭台銘「主流民意大聯盟」造勢晚會　預估破萬人參加
台灣畫廊Bluerider ART進駐倫敦百年建築　開幕首展「宇宙家園」搶看16位藝術家新作
台灣畫廊Bluerider ART進駐倫敦百年建築　開幕首展「宇宙家園」搶看16位藝術家新作
【有片】郭曉玲: 「爸太忙、只有這裡才能見到」鴻海創辦人郭台銘：投資自己是最好的理財
【有片】郭曉玲: 「爸太忙、只有這裡才能見到」鴻海創辦人郭台銘：投資自己是最好的理財
【仁愛鄉11日停課不停班】颱風卡努豪雨重創台灣南投縣　目前已無待撤離民眾
【仁愛鄉11日停課不停班】颱風卡努豪雨重創台灣南投縣　目前已無待撤離民眾
【開箱影片】台北101秒變B612星球！法國官方授權《小王子》華人插畫家　沉浸式展覽台灣首度亮相
【開箱影片】台北101秒變B612星球！法國官方授權《小王子》華人插畫家　沉浸式展覽台灣首度亮相
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】NONO神隱41天現身北檢 複訊50萬交保不發一語
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】NONO神隱41天現身北檢 複訊50萬交保不發一語
【夏季戲水當心!】台灣新北女子染「食腦變形蟲」身亡　親水業者全館消毒「預防性停業」
【夏季戲水當心!】台灣新北女子染「食腦變形蟲」身亡　親水業者全館消毒「預防性停業」
萌翻！星巴克超美中秋禮盒開放預購　全新上市Bearista熊「貨櫃車咖啡捲心酥禮盒」
萌翻！星巴克超美中秋禮盒開放預購　全新上市Bearista熊「貨櫃車咖啡捲心酥禮盒」
肉眼看得到！英仙座流星雨極大期8/13登場 為近年觀賞條件最佳的一次
肉眼看得到！英仙座流星雨極大期8/13登場 為近年觀賞條件最佳的一次