保存及發揚糖業文化資產　台糖攜手南藝大重現「反共抗俄糖鐵宣傳列車軌跡」

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）為保存及發揚糖業文化資產，近兩年來，台糖公司攜手國立臺南藝術大學團隊致力蒐集與彙整歷史文資素材，編製出版《1198.5km記反共抗俄台糖鐵路宣傳列車軌跡》專書，上百張珍貴的糖業歷史影像首度曝光，不僅重現早期臺灣社會地景及發展脈絡，更讓重要的國家文化資產永存人心，昨（10）日舉辦新書發表會。

台糖表示，製糖產業不僅推動臺灣社會的演進，糖業鐵路更是許多人生命中的重要記憶，同時也隨著社會經濟的轉變，發展出獨一無二的地位及角色。

台糖指出，民國44年（1955年）臺海危機發生之際，政府善用糖鐵南北平行預備線深入鄉間的特性，以台糖五分車展開長達32天的「反共抗俄」宣傳盛事。宣傳列車從臺中出發，一路行駛至屏東東港糖廠，期間途經103個車站，共1198.5公里，展演67場電影及街頭劇，計有158萬人參觀，規模盛大，對於當年的臺灣社會及糖業文化來說，都是史無前例的一大盛事。

台糖說明，為記錄及彰顯糖業文化資產的價值，過去10年已陸續數位化掃描近6萬張老照片、300本歷史文獻及200卷錄影帶及膠捲影片，更於去(2022)年向文化部申請補助辦理文化性資產創生計畫，委請南藝大團隊協助建檔數位資料庫，並提供相關資料，由音像藝術媒體中心主任曾吉賢編製《1198.5km記反共抗俄台糖鐵路宣傳列車軌跡》一書。

「這是臺灣第1本記錄糖鐵反共抗俄宣傳歷史的專書，書中122張歷史影像更是首次正式公開！」台糖表示，《1198.5km記反共抗俄台糖鐵路宣傳列車軌跡》一書不僅有官方的文獻照片、當年的新聞報導，更有從各地耆老及文史工作者蒐集而得的文資素材，例如當年隨車發送的紙扇，其上便印製了具當代風格的宣導圖案及標語，文資價值不斐。台糖會持續書寫歷史，並以系統化的方式維護有形及無形的糖業文化資產，好讓百年糖史永續傳承。

台糖致力保存及發揚糖業文化資產，攜手南藝大團隊出版《1198.5km記反共抗俄台糖鐵路宣傳列車軌跡》，台糖董事長楊明州（左）與專書作者曾吉賢合照。（照片由台糖提供）