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力挽狂瀾 巴西邀南美國共組雨林保護聯盟

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/11 10:31
巴西亞馬遜雨林內的保護區長年受到違法濫伐的威脅（圖／美聯社提供）

巴西亞馬遜雨林內的保護區長年受到違法濫伐的威脅（圖／美聯社提供）

（台灣英文新聞／李昱德　綜合外電報導）巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）任內放任雨林開發，導致珍貴的亞馬遜雨林在濫伐、採礦的威脅下面積急速縮減，新任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）則扭轉此一政策，邀集亞馬遜合作條約組織 （ACTO）的南美各成員國共同發表聲明，希望遏止雨林受破壞的速度。

事實上，在1978年玻利維亞、巴西、哥倫比亞、厄瓜多、蓋亞那、秘魯、蘇利南和委內瑞拉等國就已經簽署了《亞馬遜合作條約》，並於1995年正式成立ACTO，然而，峰會已經連續14年沒有召開，雨林保護合作也陷入停滯。

在魯拉的積極協調下，ACTO共8個成員國於8日在巴西的「亞馬遜河之口」，東北部帕拉州（Pará）首府貝倫（Belem）簽署了一份多達1萬字的聯合聲明，承諾共同推廣永續發展、終結濫伐以及打擊相關犯罪。

半島電視台報導，在《貝倫聲明》（Belem Declaration）中，除了就砍伐森林做出討論外，其他議題還包括了非法採金、原油探勘、道路建設及棕櫚園闢建等也會衝擊雨林保育的經濟活動，雖然沒有確實達成完全根除日程的共識，各國還是同意強化合作，共同打擊跨境犯罪。

魯拉以其堅定的環境保護立場而聞名，他希望在2030年前達成南美國家共同終結伐林的目標，不過要達成並不容易，因為各國都有自己的考量，這導致雖然聲明觸及層面廣泛且看似野心宏大，最後結果仍遭環保團體批評為「充滿良好願景但日程遙遙無期」。

像是哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）雖然提出應設定停止原油鑽探的日程，做為南美國家保護雨林措施的對價交換，其他全球各國重新思考全球經濟分配，推行「馬歇爾計畫」類型的策略，免除開發中國家債務負擔。

科學家警告，雨林的嚴重破壞已來到「引爆點」，由於樹木死亡後會釋出「生前」儲存的碳，因為大量樹木遭到砍伐，目前部分亞馬遜雨林的排碳量已超過其吸收量，如果狀況不改善，持續惡化之下將對氣候產生災難性的後果。

2025年貝倫將召開聯合國的氣候對話活動，魯拉的作為被視為是一次大型彩排，然而在國家利益的現實下，儘管雨林毀滅已迫在眉睫，終究還是要等待各方協調完畢，才能達到最佳結果。
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魯拉
亞馬遜合作條約組織
雨林保護

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更新時間 : 2023-08-11 13:28 GMT+08:00

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