台灣義美食品特製巴拉圭總統「就職祝賀」小泡芙　助推動兩國邦誼

（台灣英文新聞 /生活組 綜合報導）台巴建交66週年，巴拉圭總統當選人貝尼亞7月率內閣團訪台，並參訪義美工廠。義美總經理高志明表示，貝尼亞參訪期間吃完一整包小泡芙，因此義美特地製作「祝賀巴拉圭總統就職」小泡芙，協助推動兩國邦誼。

高志明表示，貝尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：潘尼亞）來訪時，雖然只有短短1小時，雙方相談甚歡。身兼台灣數位科技與政策協進會理事長一職的高志明對貝尼亞提及，未來20年資安將是全球企業亟需關注議題，鼓勵巴國發展資安中心，並建議著重將農產品提升，研發高經濟價值的品項。

中央社引述高志明指出，貝尼亞參訪時特別喜愛巧克力口味的義美小泡芙。為祝賀貝尼亞就職大典，特別製作「祝賀巴拉圭總統就職」紀念版本的小泡芙。

這款特製版的小泡芙，除了外紙箱上直接印上恭賀貝尼亞當選巴拉圭總統，也印上兩國國旗(下圖) ，象徵深厚邦誼。

義美特地製作「祝賀巴拉圭總統就職」紀念版小泡芙，除了外紙箱直接印上恭賀貝尼亞當選巴拉圭總統，也印上兩國國旗，象徵深厚邦誼。中央社8月10日照片

高志明表示，已透過外交部先將100箱送抵巴拉圭，後續還會準備一個貨櫃船運送達。

巴拉圭總統當選人貝尼亞就職典禮將於當地時間8月15日舉行，總統蔡英文指派副總統賴清德擔任特使，率團出席就職典禮，預計12日啟程，18日返台，過境紐約與舊金山，蔡英文期許訪團達成深化台巴邦誼與拓展雙方合作兩大核心目標。