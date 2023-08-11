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中國收買外媒抹黑賴清德出訪 台灣外交部：已掌握、切勿落入圈套

By 政治組, 台灣英文新聞
2023/08/11 09:40
副總統賴清德將出訪巴拉圭引發中國收買外媒大動作抹黑（圖／中央社）

副總統賴清德將出訪巴拉圭引發中國收買外媒大動作抹黑（圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）副總統賴清德將於12日啟程前往巴拉圭，傳出近期中國拉攏中南美洲媒體、與巴拉圭多家媒體簽約，以發布褒中貶台外宣，外交部10日晚間表示，持續密切掌握相關情況，並及時澄清各項不實報導，也強調不會屈服於中國威權政府的脅迫。

賴清德12至17日將啟程出訪巴拉圭，出席該國15日舉行新任總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）的就職典禮，並依慣例過境美國紐約與舊金山，中國對此相當不滿。

中央社10日引述國安相關人士指出，中國為打壓賴清德此次出訪成效，近日規劃拉攏中南美洲媒體，發動涉台負面外宣，主要做法包含「與巴國媒體簽訂短期租約」、「散布『褒中貶台』內容」、「結合鄰國傳媒擴大效益」。此外，針對過境美國部分，也已策動「全美中國和平統一促進會」10日舉辦新聞發布會，並動員紐約、舊金山親中僑團，分別於12日及16日抵達2地舉辦陳抗活動，並策聯當地具影響力的中文報紙刊登抗議聲明。

外交部10日晚間回應，中國打壓我國外交空間一向不遺餘力，並持續利誘國內外的媒體接二連三釋放醜化我國外交工作的假訊息，對國人進行認知作戰，並企圖干擾賴清德副總統出訪，外交部呼籲各界認清真相，切勿落入中方圈套而遭誤導。

外交部強調，已掌握中國收買他國媒體企圖抹黑及打壓我國正常外交作為之舉，外交部及駐外館處除持續密切掌握相關情況，並及時澄清各項不實報導外，同時也正告北京當局，中華民國（台灣）是一個主權獨立的國家，我國與友邦的往來是國家主權的正常作為，不容其他國家置喙，也不會屈服於中國威權政府的脅迫。我國將堅守自由民主的價值，聯合友邦及理念相近國家，共同致力維護區域和平與穩定，積極爭取國際的認同及支持，拓展台灣應有的國際地位。
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更新時間 : 2023-08-11 13:27 GMT+08:00

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