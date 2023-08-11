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台灣「88會館」地下匯兌案　主嫌郭哲敏自泰國遣返遭聲押

刑事局、調查局共組專案小組追查郭哲敏境外行蹤，發現郭哲敏去年10月26日持柬埔寨護照在東南亞國家展開逃亡，今年7月入境泰國，因此請泰國警方協助查緝。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/11 09:31
「88會館」負責人郭哲敏涉地下匯兌案，10日自泰國押解返台，刑事警察局表示，郭哲敏除台灣護照外還持有柬埔寨護照以便逃亡。中央社

「88會館」負責人郭哲敏涉地下匯兌案，10日自泰國押解返台，刑事警察局表示，郭哲敏除台灣護照外還持有柬埔寨護照以便逃亡。中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）涉地下匯兌案主嫌、「88會館」負責人郭哲敏昨(10日) 被從泰國遣返回台，解送新北地檢署歸案。檢察官晚間複訊後，向新北地院聲請羈押禁見。

至於同樣遭通緝、郭哲敏的貼身女帳房陳品言8日從柬埔寨回台投案，在國內的郭哲敏小弟張旭昇同一天也主動投案。檢察官9日複訊後，依涉違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌向新北地院聲押禁見獲准。

檢警調查，郭哲敏2018年起經營線上博弈並取得資金後，透過地下匯兌從事外幣匯兌業務，經手金額估超過新台幣200億元，靠匯差及手續費就賺進1億3000萬元。

此外，郭哲敏也與天道盟角頭林秉文合作，透過遊戲軟體點數作為詐團收款及洗錢工具。

知情人士表示，郭哲敏因長期在國外，將88會館交給李姓小弟與綽號Andy的小弟打理。後來郭疑認為李姓小弟設局超跑詐騙案，自己也成受害者，因此找人把李的腿打斷。

中央社引述知情人士說，自此，李姓小弟與Andy雙雙投奔郭的競爭對手、也就是鍾姓地下匯兌業者，李姓小弟更具名向檢警檢舉郭哲敏吸金、洗錢等，全案因而曝光。

由於郭哲敏與陳品言早一步潛逃出境，張旭昇也未到案，新北地檢署去年(2022) 11月發布通緝，並於今年2月依違反銀行法、洗錢防制法等罪起訴林秉文與郭哲敏員工等18人。

刑事局、調查局共組專案小組追查郭哲敏境外行蹤，發現郭哲敏去年10月26日持柬埔寨護照在東南亞國家展開逃亡，今年7月入境泰國，因此請泰國警方協助查緝。10日下午成功遣返郭哲敏回台，解送新北地檢署歸案。

郭哲敏遣返過程並不順利, 有消息指是因為柬埔寨跟台灣在搶人, 公視新聞引述調查局回應說，確實擔心郭哲敏會被送往柬國

另一方面，有關檢警出入郭哲敏的「88會館」另衍生風紀案件，台北地檢署、新北地檢署分別簽分「他」字案調查中，積極釐清此部分是否涉及貪瀆不法。

中時新聞報導，喧騰一時的「88會館」案，包括台高檢檢察官黃錦秋、時任警大校長陳檡文共31名高階檢警遭懲處，郭哲敏押解回台前，他的女密友兼貼身帳房陳品言、親信張旭昇已遭羈押禁見，由於陳女負責打理「88會館」事務，以「老闆娘」自居，為到會館聚餐的檢警及政商名流張羅、埋單，因此陳手上的會館「內帳」一旦曝光，恐震撼政壇及司法界。
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更新時間 : 2023-08-11 13:27 GMT+08:00

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