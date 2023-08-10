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賴清德將訪巴拉圭、過境美國 中國拉攏巴國媒體散布『褒中貶台』言論

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/10 20:10
副總統賴清德12日將啟程訪問巴拉圭。近來傳出中國近日拉攏中南美洲媒體，發動涉台負面外宣。

副總統賴清德12日將啟程訪問巴拉圭。近來傳出中國近日拉攏中南美洲媒體，發動涉台負面外宣。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）副總統賴清德12日將啟程訪問巴拉圭。中央社引述國安相關人士說法，中國近日拉攏中南美洲媒體，發動涉台負面外宣，例如散布『褒中貶台』內容，其中還與巴拉圭多家主流媒體簽訂為期1個月的租約，發布挺中反賴內容。

報導指出，中國為打壓賴清德此次出訪成效，近日規劃拉攏中南美洲媒體，透過「DMG印紀傳媒」等大陸海外傳媒公司，與巴拉圭「ABC色彩報」、「最新時刻報」、「五日報」等主流媒體簽訂為期1個月的短期租約，規劃在此期間散布「支持『一中』，反對台灣政治人物殘害巴拉圭穩定」、「歡迎中國讓巴拉圭更進步」、「巴拉圭不歡迎台灣政治人物到訪進行選舉作秀」等內容。

此外，中國也協調「中美洲日報」、TV2等瓜地馬拉主流媒體及「新聞報」等尼加拉瓜傳媒，投放反台媒體訊息，並由新華社、人民日報海外版、中國環球電視網等官媒向全球發送，以擴大影響效果。

國安人士研判，回顧此前中國打壓總統蔡英文出訪中美洲邦交國、同時過境美國之行徑；賴清德此次以總統特使身分出訪，中國勢必循前例，對台發動外交打壓、離間台巴雙邊關係之認知戰操弄，並藉故實施軍演挑釁。

由於副總統賴清德即將前往巴拉圭出席新任總統就職典禮，途中將過境美國。副主委兼發言人詹志宏今（10）日則表示，元首或副元首過境美國前例可循、行之有年，呼籲中共當局不要做過多反應。
賴清德
中國
台灣
巴拉圭
中南美洲

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