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玩水後染「食腦變形蟲」死亡 新北某親水設施水池「餘氯」含量未達標 衛生局通知642人健康監測

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/10 19:00
新北衛生局派員至感染食腦變形蟲個案曾到訪的親水設施，進行採檢環境檢體與水質檢體。（圖／新北衛生局提供）

新北衛生局派員至感染食腦變形蟲個案曾到訪的親水設施，進行採檢環境檢體與水質檢體。（圖／新北衛生局提供）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）北部一名女性感染福氏內格里阿米巴原蟲（俗稱「食腦變形蟲」）導致腦炎死亡，疫調後發現潛伏期間曾至某室內親水設施玩水，新北衛生局會同中央前往該場所進行採檢環境檢體與水質檢體，現場檢測水池餘氯含量未達標準，若後續待水質檢驗結果出爐，如確實檢出阿米巴原蟲，將依消保法開罰6萬至150萬。

衛生局表示，9日獲疾管署通知後便立刻前往該場所採檢，後續由中央帶回檢驗，以釐清感染源，檢驗結果最快可能1個禮拜左右出爐，慢的話則是要2、3個禮拜，同時也要求業者即刻起預防性停業，加強淨空消毒，且需經地方主管機關同意後才可復業。

依據衛福部公告「營業衛生傳染病防治管理規則」，泳池池水餘氯濃度建議保持1-3mg/L，現場檢測水池餘氯含量皆未達標準(大池0.86 mg/L、小池0.06 mg/L)，衛生局現場輔導業者改善並加強落實清消措施，後續待水質檢驗結果出爐，如確實檢出阿米巴原蟲，將依消保法開罰6萬-150萬。

此外，與疾管署討論後，考量本案感染源未明，依傳染病防治法第21條規範，衛生局要求業者提供7月21日至8月9日顧客及工作人員名單，初步調查工作人員共計12人、顧客人數約630人，衛生局將逐一通知確認健康狀態，並提醒進行自我健康監測兩個星期，期間若有不適應儘速就醫，同時衛生局要求轄內親水設施業者務必加強落實自主管理及清消，衛生局將加強抽驗。

衛生局提醒，福氏內格里阿米巴原蟲為淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞寄生蟲，喜好溫暖環境，能生存於46℃的溫熱環境中，在更高的溫度下也可短暫存活。溫暖的淡水(如湖泊及河川)、溫泉水、工廠排出的溫水、含氯量不足的游泳池、熱水器及土壤中都可發現其蹤跡。

人類可能在自然水域活動時，將病原體吸入鼻腔，並沿著嗅覺神經進入腦部而發病，但喝下遭病原體污染的水則不會被感染，也不會透過人與人接觸傳播，人類病例罕見。

因此民眾從事戲水或泡溫泉等活動時，應避免水進入鼻腔，或避免將頭部浸泡於水中，於自然水域戲水時，亦應避免攪動底部池水或淤泥；戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，應儘速就醫，並告知醫護人員相關接觸史。
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更新時間 : 2023-08-10 21:49 GMT+08:00

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