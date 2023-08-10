新北技職Upskill國際產業見學！首波暑期赴德國深化學習交流　打造世界頂尖人才

新北市推動技職教育國際化，今(2023)年首創推出 「技術型高中Upskill國際產業見學及教育體驗」計畫，新北 市立三重商工與泰山高中利用暑假期間，帶領20名機械群、 動力機械群、電機電子群學生，以機電技能學習為主軸，於8月5日 至8月17日赴德國技職學校及產業進行深化及國際跨域學習。

教育局表示，新北不只培養專業， 更要新北優秀學子以技能與世界交流，領先全國。2023年為新北 技職教育國際化元年， 規劃了國際技職領袖人才至美國舊金山跨域學習， 並首開辦金手獎優秀技職好手出國，5月三路線超過百人赴美、澳、 日見學。此外，為扎根職業試探精神， 更推出全國唯一提供國中生至美國矽谷「國際職業試探」。

此次「Upskill國際產業見學」 方案除安排學生前往企業參訪學習，亦前往三重商工姊妹校「 德國北萊茵-威斯特法倫州德特莫爾市的費利克斯· 費興巴赫職業學院（Felix Fechenbach Berufskolleg (FFB)）」入班上課，促進臺德學生語文及文化交流。同時， 參訪了德國國會大廈、 世界最大電腦博物館及科隆市國家社會主義文獻中心等文化景點， 展開豐富國際視野的探索之旅。

參與同學三重商工汽車科葉洪廷表示，在進入國會大廈參訪前， 已被其雄偉建築外觀所震懾，藉由導覽人員的介紹， 了解到德國民主發展的進程，又以「羊跳表決」最令人感到驚奇， 在半圓形議場見到金屬切割的聯邦鷹， 再次感受到德國工業的強大能力。

三重商工李立泰校長提及，國際見學不僅拓展師生們的國際視野， 也打開見學探索體驗的新境界， 讓所有參與師生不再只是課堂上的學習， 而是可以深度與國外夥伴交流，秉持「相信可能、就會可能」理念， 新北技職學子是有無限可能的，站在世界的舞台上展現長才。

教育局表示，今年新北市發布「新北NO.1技職6.0 New Top World」技職教育政策白皮書，以4年8億加倍經費投資教職教 育，支持優秀技職師生邁向國際， 透過多元的方式搭起國際教育網絡，增進師生國際視野， 促進國際接軌， 培育技職學子為具備國際移動競爭力的世界頂尖人才。

Upskill國際產業見學及教育體驗-三重商工師生企業參訪。(照片新北市教育局提供)

Upskill國際產業見學及教育體驗-三重商工師生企業參訪學生操作機器照。(照片新北市教育局提供)