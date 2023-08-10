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臺灣期交所與期貨公會共同舉辦　112年度期貨業永續發展轉型執行策略宣導座談會

By 台灣英文新聞
2023/08/10 17:08
112年度期貨業永續發展轉型執行策略宣導座談會：(左起)安永會計師事務所曾于哲會計師、期貨公會陳佩君理事長、金管會證期局張子敏副局長、臺灣...

112年度期貨業永續發展轉型執行策略宣導座談會：(左起)安永會計師事務所曾于哲會計師、期貨公會陳佩君理事長、金管會證期局張子敏副局長、臺灣...

臺灣期貨交易所與期貨公會於8月10日假台灣金融研訓院2樓菁業堂共同舉辦112年度期貨業永續發展轉型執行策略宣導座談會。

為落實主管機關金融監督管理委員會2022年3月8日發布之「證券期貨業永續發展轉型執行策略」，期交所與證券期貨周邊單位自2022年度開始，即依主管機關所訂「健全證券期貨業永續發展治理架構」、「發揮中介功能協助企業永續發展」及「提升證券期貨業務永續發展資訊揭露內涵」三大架構，共同推動證券期貨業永續發展轉型相關事項，以積極接軌國際，循序漸進規劃與推動各項政策。

期交所為協助期貨業建構期貨市場關注環境、社會及治理等永續發展之生態，落實「永續發展轉型執行策略」各項具體措施，兩年來已陸續增修訂「期貨商公司治理實務守則」、「期貨商內部控制制度標準規範」、「期貨商編製與申報永續報告書作業辦法」等規範，以全力支持主管機關營造健全ESG生態、強化證券期貨業永續經營及善盡企業社會責任之目標。

這次期貨業永續發展轉型執行策略宣導座談會亦為上開推動事項的一環，參加對象除專營期貨商董事、監察人、副總以上高階主管、稽核主管、法遵主管，及證券期貨周邊單位，主管機關亦蒞臨指導，期貨業者對此議題相當重視，出席非常踴躍，計有百餘人參與本次座談會。

期交所周總經理建隆表示，為因應全球化的競爭，國際間非常重視ESG議題，也就是環境(E)、社會(S)及公司治理(G)等永續相關議題，金融業應該充分發揮對其他產業的影響力，協助帶動其落實企業永續，而期貨業在資本市場中又扮演著服務實體經濟的重要角色，若期貨業能推動ESG議題，相信能帶來事半功倍的成效。

證期局張副局長子敏致詞時，除感謝期交所及期貨公會共同舉辦這次座談會協助主管機關推動期貨業轉型執行策略，使期貨商高階主管能快速掌握永續發展轉型執行策略的整體概念，讓業者在推動各項工作得以順利進行，並期勉業者及早規劃採取相關措施，依主管機關所訂時程完成作業。另亦感謝本次座談會證券期貨局王組長秀玲及安永會計師事務所曾會計師于哲兩位講座，分別以「期貨商永續發展轉型執行策略之說明」、「期貨業永續發展氣候相關資訊揭露之實踐」為題，講授政策的重點與執行方式，使與會者在最短的時間內，明瞭所屬公司應如何推動相關事項。

更新時間 : 2023-08-10 18:29 GMT+08:00

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