中國地產商碧桂園陷財務危機　台灣有銀行銷售公司債•金管會緊盯客戶權益

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中國近期有兩家營業額在人民幣千億元級別的房地產公司退市，大型開發商碧桂園出現無法如期支付債券利息，加上恆大仍深陷債務泥淖，儘管房市政策已經轉向，但房企危機恐難輕易化解。

圖/中國網路

中國大型地產開發商碧桂園兩筆6日到期的美元債息未能如期支付，財務困境引起關注。市場傳出，台灣至少2家民營銀行銷售碧桂園公司債給客戶，金管會證實並叮囑銀行落實消費者保護，將密切關注後續發展。

中國大型地產開發商碧桂園近日坦承尚未支付2筆已到期的美元債券利息，涉及金額達2250萬美元，雖2筆利息還在30天寬限期內，但作為中國房地產業巨頭之一，碧桂園債息跳票隱藏的財務流動性壓力引起外界高度注意。

國內金融市場傳出，有2家以上民營銀行有銷售碧桂園公司債，根據中央社10日報導, 金管會證實，目前初步掌握國內有部分銀行銷售碧桂園債券給投資人，其中1家為大型民營銀行，銷售對象為理財客戶且金額不高。

針對近期碧桂園債息跳票、陷入階段流動性壓力，金管會已交代國內銀行落實消費者保護、個案進行客戶關懷，後續金管會將持續關注銀行客戶權益保障措施。

考量碧桂園債息跳票事件剛發生，金管會內部定調為密切觀察，暫時不會全面清查各銀行銷售情形，主要考量是監理機關一旦全面清查，銀行圈會掀起高度注意並有壓力，官員透露，若有風吹草動即出動，恐驚動金融機構及投資人，因此金管會現階段採取審慎態度。

中國媒體「三聯生活周刊」報導, 最近，碧桂園的兩筆美元債未能按時支付票息，爆雷風險引發市場恐慌，公司股票和債券大跌。市場開始擔心，碧桂園是否會成為下一個恒大？報導並指，作為中國國內銷售規模最大的房地產企業，碧桂園的危機浮出水面，折射出當前房地產市場的寒意之重，遠遠超過了人們的預期和想像。

網名「互聯網三爺」的中國網友9日在po文指出:

碧桂園創始人親生子女楊惠妍，宣佈卸任增城碧桂園物業董事長，全身而退！



楊惠妍出生於1981年, 2023年8月9日有消息指出, 她已卸任碧桂園董事長 (此為中國網路資料照片)

(截圖取自騰訊網)

另一名帳號為「房地產研究專家」的中國網友在微博貼文說:

中國平安保險集團(中國第一家股份制保險企業) 持有的房地產上市公司股份---朗詩集團、華夏幸福、旭輝控股、碧桂園 (上圖) 。

這位網友「房地產研究專家」指出，地產高峰時期，中國平安重倉了若干房地產上市公司股份，有些企業甚至是重倉到二股東的身份，最近幾年隨著房地產行業的調整，以及眾多民營房地產企業的暴雷，平安逐漸退出了眾多房企股東行列。