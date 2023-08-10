再添1銀！臺灣土銀羽球隊　李芳至出戰成都世大運　

臺灣土地銀行羽球隊再為臺灣添1銀!土銀羽球隊員李芳至7日代表中華隊在「2021年成都世大運」羽球男女混合雙打賽出戰，順利打下銀牌，累計土銀在本屆世大運已為國打下3金1銀2銅佳績。

李芳至、雙胞胎哥哥李芳任長年皆為土銀羽球男雙搭檔強將，憑藉雙胞胎絕佳默契及優異的移動能力在羽壇闖出名號，不僅在今年6月賽班島挑戰賽強勢奪冠，另在3月西班牙超級300公開賽及7月美國超級300公開賽2個超級系列賽皆奪下銀牌，目前李氏兄弟於世界排名第26。

不過，在本屆「2021年成都世大運」選拔賽時，因哥哥李芳任服兵役，兄弟檔無法一同參賽，因此李芳至在本屆世大運羽球男雙賽事搭檔「羽球界阮經天」的土銀柏禮維，兩人依舊擦出火花、打下銅牌好成績。另李芳至在本屆世大運也代表男女混合團體、男女混合雙打選手參戰並拿下1金1銀，其個人在世大運就摘下1金1銀1銅。

目前中華隊在本屆世大運參賽項目皆已完結，總計拿下10金17銀19銅，創下近六年（自2017年以來）最佳表現，光是土地銀行的羽球、網球隊就貢獻了3金1銀2銅，包含羽球項目男女混合團體金牌（林俊易、廖倬甫、柏禮維、李芳至、張淨惠）、男女混合雙打銀牌（李芳至）、男子雙打銅牌（李芳至/柏禮維），以及網球項目的女子團體金牌（梁恩碩）、女子雙打金牌（梁恩碩）、女子單打銅牌（梁恩碩），可見土銀羽、網球隊成員表現不俗。

土地銀行自1976年成立羽球隊、1997年成立女子網球隊，除每年運用球隊預算數千萬元提供選手軟硬體培訓資源外，土銀也和7所各級學校、3所高中分別簽訂羽球、網球建教合作契約，建立完整育成系統，如今土銀已是國內羽、網球國手搖籃。同時，土銀也設置退役球員職涯制度，提供球員退役前一年的輔導訓練，讓退役球員順利接軌行員業務。

此外，土地銀行身為百分百公股銀行亦積極落實企業社會責任，定期舉辦公益活動，例如今年的「土銀有愛，關懷及陪伴羽球體驗營」、「青少年羽球夏令營」等羽球公益教學活動，協助學生與弱勢族群獲得更多體育受教權。在多年耕耘下，土銀連續14年獲頒教育部體育推手獎「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」三大獎，展現ESG（環境、社會、公司治理）的社會參與成果。