中華電信助農業部推動　農業物聯網資料格式標準化

中華電信為協助農業部推動農業物聯網資料格式標準化政策， 以做為各農業資服業者分享數據之重要參考標準，於2021~ 2023年協助農業部(2023年8月1日改制前身為農委會)， 共同制定「智慧農業感測資料格式標準與測試規範」， 歷經一年通過台灣資通產業標準協會(Taiwan Association of Information and Communication Standards, TAICS)標準制定流程審議， 並於今年4月27日正式發布為產業標準， 期望未來能運用大數據加速國內農業升級及產業轉型。 本標準規範農業平台對外介接API及資料傳輸格式( 如感測裝置量測單位等)， 若智慧農業系統商遵循此標準進行資料交換， 將可實踐資料流通與數據活用， 更有助於發展多元化智慧農業整合應用服務。

為擴大標準推廣，激發更多智慧農業創新應用及跨界合作機會， 農業部委託中華電信協助規劃與執行台北及台中兩場「 智慧農業感測資料格式標準與測試規範」公開說明會。 於台北場活動中，農業部指出，「 台灣智慧農業已邁入另一發展階段， 特別在農業物聯網應用中的資料格式標準建立，愈顯其重要性， 並對於加速智慧農業創新發展更為必要。」，同時， 農業部也鼓勵農業相關部門、企業以及學研單位攜手合作採用標準， 共同致力於打造智慧農業的美好未來。

中華電信吳麗秀執行副總表示，中華電信長期深耕智慧農業， 透過田間感測器、NB-IoT行動物聯網等應用服務建置， 提供整合性解決方案， 讓農民透過雲端平台就可以隨時隨地瞭解農作物生長狀況、 土壤溫濕度、CO2與氣候變化等重要環境參數， 有助於精準預測病害蟲爆發，提早採取措施防治，降低人事、 資材成本與減少損失，提高農事管理與生產效率， 為促進農業永續發展盡一份心力。

會中除介紹「農業物聯網資料格式標準化之發展與應用」外， 也邀請到國立陽明交通大學資訊學院林一平教授、 國立清華大學資訊工程學系黃能富教授、 安立琦科技王峻禧副總經理及台灣經濟研究院等重量級講師在「 智慧農業感測資料格式標準案例」、「 智慧農業數據標準化與互通化之效益」、「 智慧農業科技服務體系介紹」、「智慧精準農業技術」 等豐富主題進行分享，透過與現場農業資服業者深度交流， 激盪出更多農業資料跨域應用，加速資料格式標準化推動。

台灣農業物聯網感測設備廠商百家爭鳴， 然而所使用的通訊技術及傳輸資料格式大不相同， 導致資料互通再利用性較低，在加值應用上形成阻礙。因此， 建立農業物聯網資料格式標準是農業智慧化的關鍵一環， 透過統一的數據交換和共享標準，提升資料透通性， 加速創新應用服務、推動農業科技穩定向前行。

「智慧農業感測資料格式標準與測試規範」下載網址：https: //www.taics.org.tw/Publishing. aspx?PubCat_id=2#

8/19台中場標準公開說明會報名網址(名額有限要搶要快)：h ttps://reurl.cc/94QOZY