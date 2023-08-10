中國恢復138個出境旅行團國家 仍不見台灣 旅行業者快翻臉了

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國官方今（10）日公布第三批恢復出境旅遊目的地名單，包括美國、日本、韓國、澳洲等，目前為止共恢復138個國家，但名單中遲遲不見台灣，引發我國旅行業界不滿，認為是我方不願釋出善意，導致雙方僵持不下。

中國文化和旅遊部辦公廳上午公布，即日起恢復全國旅行社及在線旅遊企業經營中國公民赴有關國家和地區（第三批）出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務。

名單包括韓國、日本、印度、德國、比利時、白俄羅斯、挪威、瑞典、英國、美國、墨西哥、委內瑞拉、澳洲、比利時、土耳其、印度和奧地利等78個國家。

中國文旅部自今年1月20日公布試點恢復中國公民出境團隊旅遊的首批國家，並自2月6日起重啟因COVID-19疫情暫停3年的出境團隊遊，3月10日開放第二批共40國，加上今日宣布的78個國家，目前為止共計138個國家。

新冠疫情趨緩，自去年起許多國家開始開放國境，中國今年5月19日起恢復旅行社經營台灣居民來中國團隊遊業務，但我方認為中國應同步開放旅客來台，因此不願單方面解除禁團令，幾個月過去了，至今仍未傳出好消息。

聯合報引述中華民國旅行商業同業公會理事長蕭博仁說法，雙方僵持不下只是懲罰到合法的旅行業者，業界普遍已經等到「快翻臉」，也已經對政府失去信心。

此外，中國官員及旅行業者上月來台以「2023台北夏季旅展」申請來台，我方最後卻把70多名省級地方官員申請全部駁回，並稱兩岸觀光未開放，中國官員沒有來台必要性，再為兩岸觀光蒙上一層陰影。

他表示，事實上，中國2019年雖禁止來台自由行，但先前有幾個考察團申請來台卻都被陸委會擋掉，整體政治氛圍自然影響旅客來台意願。因此有沒有明文禁止是一回事，中國給不給「中國居民往來台灣通行證（大通證）」、我方給不給「中華民國台灣地區入出境許可證（入台證）」又是另一回事。

報導中也引述另一名不具名旅行業者說法，不少公協會多次主動前往中國接洽，為兩岸觀光開放努力，但我方政府強硬態度也讓業界努力一再付諸流水，緊接年底適逢大選，政治介入只會越來越多，開放之路恐又遙遙無期，倒楣的還是旅行業。