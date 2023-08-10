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北韓軍方高層異動、增產軍武、擴大軍演 金正恩：做好戰爭準備

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/10 15:15
北韓領導人金正恩（圖／美聯社）

北韓領導人金正恩（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際組　綜合外電報導）北韓官媒今（10）日揭露，金正恩9日宣布由國防部長李永吉接替總參謀長朴秀日，異動原因及細節目前尚無說法；金正恩更呼籲全國為可能發生的戰爭做多的準備，包括增產軍武生產、擴大軍演。

綜合路透、日經亞洲CNN、北韓中央通訊社報導，金正恩在昨（9）日舉行的北韓勞動黨第8屆中央軍委會擴大會議上，撤換軍方最高將領、上任僅7個多月的總參謀長朴秀日，改由副參謀長、國防部長李永吉接任，目前朴秀日遭撤原因、未來動向不明，李永吉是否保留防長職務也無詳確切說明。

在會議上，金正恩談論當前朝鮮半島局勢，並要求做好備戰準備，此外也要求加強軍武生產，但壁未說明具體數目與項目。這並非是金正恩的一時興起，事實上，上周他才視導兵工廠，表示「國防經濟事業的重要方向」，指示要製造更多飛彈推進器、火砲和其他武器。

值得注意的是，這是平壤當局首次提及「國防經濟」，有專家學者認為，與出售武器給俄羅斯、為其助陣俄烏戰爭相關。美國先前曾指責北韓為俄國侵略烏克蘭提供武器，包括彈藥、火箭與導彈，俄國與北韓方都否認上述說法。金正恩還呼籲軍方，使用北韓最新的武器裝備進行演習，以便使北韓做好準備。

報導指出，金正恩此番舉行勞動黨第8屆中央軍委會，乃是因應美國與南韓8月21至24日要進行的「乙支自由護盾」（UFS），北韓稱之為「入侵朝鮮（北韓）的軍演」。北韓將於9月9日舉行民兵閱兵，慶祝建國75週年紀念日。

朴秀日、李永吉何許人？

朴秀日去年12月28日上任總參謀長，是為北韓軍方最高將領，軍權僅次領導人金正恩。上月俄羅斯防長蕭依古（Sergei Shoigu）造訪北韓時，朴秀日仍現身作陪，並參加韓戰停戰紀念日（北韓稱勝利日）75週年閱兵式。如今一朝被撤，原因及未來動向皆引人關注。

接任的李永吉為北韓國防部長，曾於2018年5月至2019年9月擔任過總參謀長，儘管一度神龍不見首尾，但2019年12月再度於公開場合現身，許多關於他被處決的謠言也不攻自破。他任北韓黨中央指導部第一副部長，此職現由金正恩胞妹金與正擔任。
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更新時間 : 2023-08-10 18:29 GMT+08:00

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