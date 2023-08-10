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台灣水泥英德廠整合光電與儲能助能源轉型　啟用中國水泥業最大43.2MW儲能系統　

台泥：儲能系統還可在夜間用電離峰時段充電，白天用電量尖峰時段釋出夜間儲備的電力，如此一來可降低電網負擔。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/10 14:51
台泥中國貴港及英德廠陸續建置太陽能發電搭配儲能。(圖為台泥貴港廠太陽光電)

台泥中國貴港及英德廠陸續建置太陽能發電搭配儲能。(圖為台泥貴港廠太陽光電)

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）台泥今(10)日表示，義大利子公司 NHOA負責規劃設計與建置位於中國廣東，英德廠的43.2MW/107.3MWh儲能系統今日啟用，搭配太陽光電及利用智慧能源管理系統，不僅提升水泥廠能源效率，優化電力系統減少浪費與降低碳排放，是目前當地水泥業中規模最大的儲能系統，未來會逐步擴大至中國其他場域。

台泥表示，2022-2023年間，台泥英德廠陸續在廠區內建置超過8MW的太陽光電，產生的綠電接入廠內電網。除了太陽能，英德廠也建置儲能系統，並將儲能分別接入廠區自有的110KV變電站。儲能系統像是一個電力撲滿，可在平時將產生的再生能源儲存在電力撲滿內，平滑化太陽能發電高效輸出於用電尖峰，也作為水泥廠備援電力系統，保障重要設備供電，以免因突然斷電造成設備損壞及營運損失。

台泥指出，儲能系統還可在夜間用電離峰時段充電，白天用電量尖峰時段釋出夜間儲備的電力，如此一來可降低電網負擔，水泥廠並藉由浮動電價機制，透過調度電力需求獲得額外經濟效益。當面臨缺電困境時，儲能系統更可以把平時儲存的電能釋放使用，化解緊急性的整體電網電力危機。

台泥英德廠儲能投入使用後，每年預計可儲存電能約4600萬度，並可以通過調節離尖峰電力需求，初估一年將為台泥英德廠節省2130萬元人民幣(約新台幣9404萬元)的電費支出，並因配合英德廠所在廣東省政府儲能發展政策，每年預估可額外獲得政府補貼270萬元人民幣(約新台幣1192萬元)。

此外，台泥貴港廠亦積極落實「光電+儲能」戰略，到今年4月已經建成7.813MWP太陽光電發電系統，預計2023年底台泥貴港廠可建成超過11MWp裝機容量的光電發電設施；貴港廠5.6MW／33.54MWh儲能項目也已於今年3月投入使用，每年約可儲存電力約1.1千萬度，並可以通過調節電力需求，初估一年將為貴港廠節省500萬元人民幣(約新台幣2216萬元)的電費支出。貴港廠儲能為台泥企業團在中國第一個電池儲能項目，項目充分利用廠內閒置土地，在總變電站旁建設9座電池櫃，電池櫃採用知名電池廠商寧德時代生產的磷酸鐵鋰電池，並通過總變電設施併入電網。

台灣水泥英德廠整合光電與儲能助能源轉型　啟用中國水泥業最大43.2MW儲能系統　

台泥英德廠的43.2MW儲能系統正式啟用，由台泥義大利子公司 NHOA規劃設計與建置，同時這也是目前中國水泥業中規模最大的儲能系統。(圖 台泥提供)
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