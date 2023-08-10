莫名暴瘦10公斤竟是腸黏膜受損！醫：三大有害因子是元凶

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）沒有減肥但體重直直降，可別暗自竊喜，若伴隨脹氣、胃食道逆流等症狀，可能是腸黏膜受損。聯安預防醫學機構-聯青診所副院長蘇聖傑醫師表示，腸胃健康的狀態下，腸道黏膜可以有效率地吸收食物中的營養素，但腸黏膜受損後，能吸收養分的表面積銳減，影響身體吸收營養能力大，屏障功能也會大打折扣，所以體重才會快速下降！

46歲翁女士體重突然狂掉10公斤，加上脹氣、胃食道逆流等症狀愈來愈頻繁，暴瘦又腸胃不適的她趕緊前往醫院檢查，在一系列腸胃功能醫學檢查後，才發現主因是腸黏膜受損。

人體的消化系統分為上下消化道，食物進入體內後會先經過由食道、胃、十二指腸組成的上消化道，在經過充分的絞碎並與胰臟酵素混合後，來到下消化道，被小腸和大腸有效率的吸收，是腸道吸收營養的要角。

蘇聖傑醫師表示，腸胃健康的狀態下，腸道黏膜可以有效率地吸收食物中的營養素，並能做為身體重要的屏障，避免有害物質從腸道縫隙滲透到血液，但當腸黏膜受傷，不只大大影響體內營養吸收效率，屏障功能也會大打折扣。

大小腸黏膜受損症狀不同，小腸黏膜受損會導致體重下降，大腸黏膜受損會出現脹氣、排便變化等症狀；而若未消化完的大分子食物、細菌、毒性物質從腸壁細胞之間的縫隙闖入體內、滲透到血管中，便會形成「腸漏症」，不只可能造成慢性發炎，使過濾血液的肝臟機能出現變化，更可能影響心血管健康，導致嚴重的心血管病症。

小腸的上皮和固有層向腸腔隆起，形成很多指狀突起，稱為腸絨毛，這些絨毛由一層半滲透細胞薄膜組成，更新速度快，若是身體機能正常，約5至7天就會全部換新一輪，以維持腸道機能的穩定。

但日常生活中，由於我們容易接觸到不少有害因子，如環境毒素（塑化劑、防腐劑、色素或動物肉施打的促進生長荷爾蒙）、酒精、壓力等因子，造成腸黏膜被破壞，甚至導致它的更新能力出問題，所以可能進一步形成各種腸胃道問題。

一般人往往是因為腸胃道出現症狀，才會透過檢查察覺黏膜問題，但蘇聖傑提醒，別忘了腸漏症會導致身體慢性發炎，進一步導致其他病症。因此看似與腸胃道無關的慢性病，如脂肪肝、心血管疾病等，也有可能與腸道黏膜受損有關。

蘇聖傑強調，修復腸道黏膜很重要，當腸道不再發生「腸漏」的問題，才能抵禦有害物質的侵襲，有效吸收營養素。但更重要的，還是要在日常生活中維持腸道穩定，因此平時盡量不要吃過度加工的食品、每日三餐必須營養均衡，也應學習適度排解壓力，如此才是「腸」壽之道。