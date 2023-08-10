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鼓勵台灣產業搶進國際衛星產業鏈　國家太空中心啟動新創追星10年計畫　

太空中心表示，受惠於衛星製造成本與發射成本降低，快速、便宜、技術門檻較低的立方衛星成為許多團隊跨入太空產業的試金石。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/10 12:25
6U衛星構型示意圖。（照片由TASA提供）

6U衛星構型示意圖。（照片由TASA提供）

（台灣英文新聞／科技組 綜合報導）國家太空中心(TASA)鑒於太空經濟蓬勃發展，提升台灣產業界衛星設計製造能力，今(2023)年啟動為期10年「新創追星計畫」，將委由國內產業發展3個立方衛星，同時鼓勵成立太空新創公司，搶進國際衛星產業鏈，採購標案8月3日已公開招標。

太空中心表示，受惠於衛星製造成本與發射成本降低，快速、便宜、技術門檻較低的立方衛星成為許多團隊跨入太空產業的試金石。這使得立方衛星蓬勃發展，發射數量快速增加。且立方衛星體積小、重量輕，火箭一次可發射數枚到數十枚立方衛星，快速建構全球覆蓋的立方衛星星系，特別適合太空新創公司的加入。

太空中心表示，新創追星計畫共10年，考量立方衛星任務週期及衛星發展時程，規劃分成1年+3年+3年+3年共四期，每一階段培育數個以成立衛星系統新創公司為目標的團隊。

太空中心說明，第一階段為先期計畫1年，自2022年委託國內產研界團隊研製2顆3U立方衛星發射，主要是以可行性驗證為目標。今年起的第二階段則分3期，以每3年為一期，共計9年，將依據國內產業特色及需求目標發展3種(暫定)不同立方衛星星系任務，每一任務計畫包含4顆6U(暫定)衛星研製與發射，同時亦包含地面站接收控制與衛星應用服務等相關發展。

太空中心期待這項計畫如同種子基金，投注在具發展潛力的任務提案來進行立方衛星星系任務概念驗證(POC)，讓台灣業界的太空科技創意發想及商業模式可以實現，度過初期高風險的死亡谷，順利成立相關新創太空公司。
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