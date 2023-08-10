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拜登簽署行政命令 限制美國對中三項敏感技術投資

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/10 12:16
美國總統拜登對中國祭出新禁令（圖／美聯社）

美國總統拜登對中國祭出新禁令（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／李朝儀　綜合外電報導）白宮9日發布聲明指出，拜登（Joe Biden）簽署一項行政命令，授權財政部長葉倫（ Janet Yellen ）監管美國企業在「受關注國家」的投資，包括半導體及微電子產業、量子信息技術（quantum information technologies）及人工智慧（AI）三個對國家安全至關重要的敏感技術領域。當局在行政命令的附件中確認「受關注國家」為中國及香港、澳門特別行政區。

聲明進一步提及，與此同時，美國財政部也發布擬議法規預先通知（ANPRM），提出詳細說明該計畫的擬議定義，並在生效前徵求公眾意見。換句話說，這項命令預期不會立即生效，葉倫將與相關部門協商，定義將受禁令限制的敏感技術和產品。在45天內接受意見及討論，隨後提出正式的規則提案。

聲明表示，跨境投資流動為美國的經濟作出貢獻，當局也致力採取行動維護國安，並保持對開放投資的長期承諾，該計畫將努力防止外國利用美國在敏感技術上的投資，危及美國國安。該計畫適用於小範圍，將禁止對技術領域相關的特定實體進行某些投資，並要求對其他敏感投資進行通報。

路透社報導，該命令旨在防止美國的資本與專業知識技術外流，幫助中國開發可能支持其軍事現代化、破壞國家安全的技術。該促針對私募股權、風險投資、合資企業、綠地投資等。

拜登在給國會的一封信中表示，他宣布國家進入緊急狀態，以應對中國等國家「在軍事、情報、監視或網絡能力等敏感技術和產品方面」進步所帶來的威脅。

該提案重點專注對中國公司的投資，這些公司正在開發設計電腦晶片的軟體，與製造晶片的工具，美國、日本、荷蘭在這些領域占主導地位，中國政府一直致力於打造國產替代品。

白宮也指出，拜登就本次計畫徵求盟國之意見，也採納了G7的反饋意見。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，長期以來，美國的資金助長了中國軍隊的崛起。如今，美國正邁向戰略性的第一步，以確保美國的投資不會被用於資助中國的軍事進步。財政部則表示，這規定只會影響未來的投資，不會顯影響到現有的投資，但可能會要求披露以前的交易。美國官員則堅稱，禁令旨在應對「最嚴重的」國家安全風險，而非要分離兩國高度依存的經濟。

對此，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇9日聲明表示，這些限制措施將「嚴重損害中國和美國企業及投資者的利益，中方將密切關注事態發展，堅定維護自身權益。」
美國
投資禁令
敏感技術
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