（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）國內發生福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，新北衛生局今天 (10日) 表示，相關親水業者已暫停營業。業者表示，將全館清潔消毒；教練們人心惶惶，不過一早開會安撫並確認員工都健康。

國內發生福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，新北市政府衛生局10日表示，已會同衛福部疾管署前往採集環境與水樣檢體，由中央疾管署帶回檢體檢驗，將釐清感染源。 （新北市衛生局提供） 中央社

衛生福利部疾病管制署9日表示，國內發生俗稱「食腦變形蟲」的「福氏內格里阿米巴腦膜腦炎」死亡病例，北部地區30多歲女姓7月26日發病、6天後死亡；個案發病前曾至室內親水設施遊憩，已採檢並請業者預防性停業清消。



美國近期也有類似案例 (圖/ABC新聞網)

新北市政府衛生局今天(10日) 表示，已會同衛福部疾管署前往採集環境與水樣檢體，由中央疾管署帶回檢體檢驗，將釐清感染源。另已依傳染病防治法要求業者「預防性停業」與清消，今天確認業者屬於暫停營業狀態。

中央社引述業者受訪時表示，「已經請專業消毒公司處理，將停業兩天全館消毒，包括所有的親水設施與周邊環境。」

業者說，其他教練、學員每天都來，且每天投氯，不瞭解為何發生這種情況。清查發病的消費者是在7月21日到館內從事親水遊憩，也不知為何個案會發病。

全天都在泳池裡的教練獲悉後更是擔心，業者說，一早開會已安撫教練情緒，並確認員工都健康。推算時間，目前已過了潛伏期，現在員工、教練身體都健康。

業者說，「預防性的停業」並非認定親水設施有問題，檢驗結果將由衛生單位公布。歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的2年多疫情衝擊，休閒人數不多，已經慘賠。今年好不容易疫情趨緩，暑假來客回流，未料卻又逢此病例也很無奈。

疾管署9日表示，國內發生福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，北部3旬女7月26日發病、6天後死亡；個案發病前曾至室內親水設施遊憩，已採檢並請業者預防性停業清消。

衛生福利部疾病管制署9日發布新聞稿表示，個案近期無國外旅遊史，7月26日出現頭痛及肩頸僵硬症狀，後續出現發燒、畏寒、頭痛、頸部疼痛抽搐等症狀就醫，後續病程進展快速，於8月1日死亡。

疾管署表示，診療醫院通報不明原因腦炎，採集檢體送疾管署實驗室檢驗，確認為俗稱「食腦變形蟲( brain-eating amoeba )」的福氏內格里阿米巴原蟲（Naegleria fowleri）感染所導致的腦膜腦炎。

地方衛生單位已對該室內親水設施進行環境採檢以釐清感染源，並依傳染病防治法，要求業者預防性停業及進行環境清消。

疾管署發言人曾淑慧接受媒體聯訪表示，這起病例為國內第2起確診病例；上起確診病例為2011年，個案因接觸溫泉水感染死亡。

疾管署說明，福氏內格里阿米巴原蟲為淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞寄生蟲，喜好溫暖環境，能生存於攝氏46度溫熱環境中，在更高溫度下也可短暫存活；溫暖淡水（如湖泊及河川）、溫泉水、工廠排出溫水、含氯量不足的游泳池、熱水器及土壤中都可發現其蹤跡。

人類可能在自然水域活動時，將病原體吸入鼻腔，並沿著嗅覺神經進入腦部而發病，但喝下遭病原體污染的水則不會被感染，也不會透過人與人接觸傳播。

該疾病潛伏期約1到7天，發病後病程進展快速，初期症狀為頭痛、發燒、噁心、嘔吐，之後出現頸部僵硬、抽搐、意識變化、譫妄、昏迷等腦炎症狀，發病後死亡率約99%。

疾管署提醒，福氏內格里阿米巴原蟲好發於夏季，民眾於戲水或泡溫泉時，應避免水進入鼻腔或將頭部浸泡水中，於自然水域戲水時，亦應避免攪動底部池水或淤泥；戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，應儘速就醫，並告知醫護人員接觸史。

疾管署監測資料顯示，食腦變形蟲於1965年在澳洲發現首例人類感染病例，人類病例罕見。國際間近5年於巴基斯坦及美國持續有零星個案，巴基斯坦每年約10例，美國每年約5例，以7到8月為多，美國累計至2022年共157例；去年泰國及今年印度亦有零星感染案例。

【夏季戲水當心!】台灣新北女子染「食腦變形蟲」身亡 親水業者全館消毒「預防性停業」