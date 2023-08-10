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海外第一站選台灣！5G VR再現法國巴黎「永恆聖母院」輝煌歷史　高雄8/25展出

高市府經發局：《永恆聖母院》是由法國電信商Orange與天主教巴黎總教區、巴黎市政府合作，融合虛擬實境科技的沉浸式體驗，於2022年1月在法國首次亮相時，便引起全球矚目。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/10 10:28
法國展出《永恆聖母院》VR體驗中，擬真高解析度的模擬情境，帶領觀眾沉浸巴黎聖母院壯麗場景。（圖 HTC VIVE Arts）

法國展出《永恆聖母院》VR體驗中，擬真高解析度的模擬情境，帶領觀眾沉浸巴黎聖母院壯麗場景。（圖 HTC VIVE Arts）

（台灣英文新聞／科技組 綜合報導）為推動5G發展，讓台灣民眾近距離體驗法國巴黎聖母院的輝煌歷史與文化價值，高雄市政府經發局、數位發展部數位產業署以及HTC VIVE Arts共同促成台法團隊合作打造多人同時體驗的「永恆聖母院（Eternal Notre-Dame）」，海外巡演首站，預計8月25日在高雄國立科學工藝博物館盛大開幕。

高市府經發局表示，「永恆聖母院」是由法國電信商Orange與天主教巴黎總教區、巴黎市政府合作，融合虛擬實境科技的沉浸式體驗，於2022年1月在法國首次亮相時，便引起全球矚目，其中更以VR最新科技還原曾被大火吞噬的巴黎聖母院，帶領觀眾穿越歷史，重現聖母院的輝煌。

這項沉浸式體驗活動的VR內容由VIVE X加速器計畫內容合作夥伴Emissive Studio旗下的Excurio團隊製作，團隊借助科學方法與歷史數據，以5K高解析度打造出多個時代下巴黎聖母院與周邊環境的真實模擬，此次在高雄的展覽將利用高速低延遲的5G網路技術，突破高畫質傳輸瓶頸並降低延遲影響。觀眾利用分身進入虛擬世界，自由探索聖母院的各個角落，近距離觀賞末日審判之門、祭壇、拱頂、玫瑰花窗、管風琴等藝術精品。而在升降梯登上高達69公尺的鐘塔時，更能感受到巨鐘的震撼，並俯瞰著令人心馳神迷的巴黎世界。

經發局長廖泰翔表示，高雄作為「永恆聖母院」海外巡迴首站，將為觀眾帶來非凡的虛擬實境冒險旅程，親歷聖母院的興起與永恆，深刻感受法國的歷史與文化遺產。這次「永恆聖母院」展覽不僅是歷史文化保存價值的展現，同時也是推進5G科技創新與文化科技展演的重要里程碑，整個展覽時長約45分鐘，透過5G高速度與高解析VR頭顯裝置的結合，民眾將沉浸在充滿光陰脈絡的虛擬場域中，近距離探觀賞世界文化瑰寶。

「永恆聖母院」將自2023年8月25日至2024年3月31日在高雄國立科學工藝博物館第四展廳展出，最新消息可至永恆聖母院 穿越時空沉浸式VR之旅臉書專頁查詢。

海外第一站選台灣！5G VR再現法國巴黎「永恆聖母院」輝煌歷史　高雄8/25展出

《永恆聖母院》重現巴黎聖母院遭祝融前的樣貌，展覽將利用高速低延遲的5G網路技術，突破高畫質傳輸瓶頸，讓大眾透過虛擬實境近距離觀賞世界文化瑰寶。（圖 HTC VIVE Arts）

海外第一站選台灣！5G VR再現法國巴黎「永恆聖母院」輝煌歷史　高雄8/25展出

法國展出《永恆聖母院》VR體驗中，擬真高解析度的模擬情境，帶領觀眾沉浸巴黎聖母院壯麗場景。(圖 HTC VIVE Arts)

海外第一站選台灣！5G VR再現法國巴黎「永恆聖母院」輝煌歷史　高雄8/25展出

VR體驗場景照－新聖母院路 。(圖 HTC VIVE Arts)
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