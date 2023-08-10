台灣東部海域10日上午10時發生規模4.9顯著有感地震 宜蘭新竹苗栗最大震度2級

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台灣今天(10日)早上10點02分左右發生顯著有感地震, 氣象局提供的詳細資訊如下:
【 第058號 顯著有感地震 地震報告 】
發震時間：112年08月10日10時02分17秒
震央位置：北緯24.79° 東經121.95°
震源深度：91.8公里
芮氏規模：4.9
相對位置：宜蘭縣政府東北東方 20.0 公里 (位於臺灣東部海域)
各地震度級：
● 宜蘭縣地區最大震度2級
2級：牛鬥、武塔、南澳
1級：宜蘭市、蘇澳、內城、冬山、大同、澳花、南山
● 新竹縣地區最大震度2級
2級：關西、竹北市、峨眉、竹東
1級：五峰
● 新竹市地區最大震度2級
2級：新竹市
● 苗栗縣地區最大震度2級
2級：南庄
1級：竹南、苗栗市
● 新北市地區最大震度1級
1級：汐止、新店、新北市、五股、淡水、石門、烏來
● 花蓮縣地區最大震度1級
1級：和平、太魯閣、西寶、花蓮市、銅門、鹽寮、磯崎
● 桃園市地區最大震度1級
1級：桃園市、中壢、新屋
● 南投縣地區最大震度1級
1級：合歡山、奧萬大
● 臺中市地區最大震度1級
1級：德基、梨山
● 臺北市地區最大震度1級
1級：陽明山
● 彰化縣地區最大震度1級
1級：彰化市、員林、二林
● 基隆市地區最大震度1級
1級：彭佳嶼
● 臺東縣地區最大震度1級
1級：成功、東河
氣象局提醒, 該局有感地震報告之震度，係設置於當地之地震儀器所測得，並以 #地表 為基準。若是民眾位於 #高樓層 或是 #不同建築物內 、 #活動 或 #靜止 時之 #主觀感受搖晃程度 可能會有差異。如有疑慮，請利用本局官網查詢地震報告詳細資料之強地動震波圖。