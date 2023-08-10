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台灣東部海域10日上午10時發生規模4.9顯著有感地震 宜蘭新竹苗栗最大震度2級

氣象局提醒, 該局有感地震報告之震度，係設置於當地之地震儀器所測得，並以地表為基準。若是民眾位於高樓層或是不同建築物內 、 活動或靜止時之主觀感受搖晃程度可能會有差異。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/10 10:16
台灣東部海域10日上午10時發生規模4.9顯著有感地震 宜蘭新竹苗栗最大震度2級

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台灣今天(10日)早上10點02分左右發生顯著有感地震, 氣象局提供的詳細資訊如下:

【 第058號 顯著有感地震 地震報告 】

發震時間：112年08月10日10時02分17秒

震央位置：北緯24.79°　東經121.95°

震源深度：91.8公里

芮氏規模：4.9

相對位置：宜蘭縣政府東北東方 20.0 公里 (位於臺灣東部海域)

各地震度級：

● 宜蘭縣地區最大震度2級

　2級：牛鬥、武塔、南澳

　1級：宜蘭市、蘇澳、內城、冬山、大同、澳花、南山

● 新竹縣地區最大震度2級

　2級：關西、竹北市、峨眉、竹東

　1級：五峰

● 新竹市地區最大震度2級

　2級：新竹市

● 苗栗縣地區最大震度2級

　2級：南庄

　1級：竹南、苗栗市

● 新北市地區最大震度1級

　1級：汐止、新店、新北市、五股、淡水、石門、烏來

● 花蓮縣地區最大震度1級

　1級：和平、太魯閣、西寶、花蓮市、銅門、鹽寮、磯崎

● 桃園市地區最大震度1級

　1級：桃園市、中壢、新屋

● 南投縣地區最大震度1級

　1級：合歡山、奧萬大

● 臺中市地區最大震度1級

　1級：德基、梨山

● 臺北市地區最大震度1級

　1級：陽明山

● 彰化縣地區最大震度1級

　1級：彰化市、員林、二林

● 基隆市地區最大震度1級

　1級：彭佳嶼

● 臺東縣地區最大震度1級

　1級：成功、東河

氣象局提醒, 該局有感地震報告之震度，係設置於當地之地震儀器所測得，並以 #地表 為基準。若是民眾位於 #高樓層 或是 #不同建築物內#活動#靜止 時之 #主觀感受搖晃程度 可能會有差異。如有疑慮，請利用本局官網查詢地震報告詳細資料之強地動震波圖。
台灣
地震
東部
宜蘭
新竹
苗栗
2級

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更新時間 : 2023-08-10 14:41 GMT+08:00

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