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瀕危物種族群數穩定成長！台南夏季水雉調查增至1659隻　覓食棲息範圍至下營麻豆

農業局將持續鼓勵農民以友善環境方式耕作，使水雉及其他生物都能有更優良的繁殖棲息環境。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/10 09:20
水雉護蛋。(照片由台南市農業局提供)

水雉護蛋。(照片由台南市農業局提供)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台南市農業局昨(9)日公布2023年水雉生態教育園區夏季調查結果，今年共調查到1659隻水雉成鳥，相較去(2022)年增加了37隻，顯示友善環境策略有正向助益。但有農民發現白鷺鷥吞噬水雉狀況，農業局認為，此舉為生物爭搶棲地之自然表現，更應積極推動友善農業，增加鳥類棲息環境及食物網多樣性。

今年經水雉園區調查，官田水雉夏季繁殖調查數量1659隻，2022年同期為1622隻，2021年為1310隻。今年數量相較去年同期增加37隻，較2021年增加349隻，仍屬穩定成長。今年主要受水情不佳影響，官田地區二期稻作面積原為651公頃停灌休耕及今年菱角田面積216公頃較去年同期271公頃減少55公頃約減少2成，導致水雉棲息地稍有減少。值得注意的是，今年查核時發現水雉覓食棲息範圍主要分布在官田地區，但也逐漸開始往外向鄰近的棲地繁殖，下營、麻豆等區都有發現水雉的巢位。

台南市農業局配合林業及自然保育署自2021開始辦理「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」-水雉巢繁殖獎勵金，農民若在自耕菱角田發現水雉巢，可向公所填報申請書，由農業局委託廠商進行查核，成功孵化幼鳥1-3隻核發獎勵金2千元，4隻已上核發獎勵金3千元；2021年核發645巢，獎勵金140萬1500元，2022年核發835巢，獎勵金170萬7000元，2023年從5月9日開始受理申請，截至8月5日，共148人申請，申請748巢位，孵化雛鳥數計326隻，目前查核尚在執行中。

水雉園區李文珍主任表示，因官田地區棲地環境良好，近年除水雉之外亦有大量鷺科及鷸鴴科鳥類停棲覓食，水田亦是其覓食區域之一，農民發現白鷺鷥吞噬水雉狀況，為生物爭搶棲地之自然表現；因此更應該積極推動友善農業，恢復環境之生態服務能力，增加鳥類棲息環境及食物網多樣性，使白鷺鷥不會以水雉為食物選擇。

農業局表示，有關農民表示觀察到菱角田出現許多沿海常見候鳥情況，該局將持續進行觀察；且以目前官田水雉夏季繁殖調查數量來看，沿海地區之光電對於水雉復育無明顯正相關。隨著氣候變遷，每年面臨挑戰，農業耕作型態也受衝擊，未來農業局將持續鼓勵農民以友善環境方式耕作，使水雉及其他生物都能有更優良的繁殖棲息環境。

瀕危物種族群數穩定成長！台南夏季水雉調查增至1659隻　覓食棲息範圍至下營麻豆

水雉帶幼。(照片由台南市農業局提供)
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