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〈時評〉台灣藍營總統參選人侯友宜政策轉彎　失去更多經濟選民

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2023/08/10 15:19
民進黨立法院黨團10日舉行記者會(左圖) ，指新北市長侯友宜主張2050年核電占比達18%，相當10個核四機組發電，未來全台可能一縣市一核...

民進黨立法院黨團10日舉行記者會(左圖) ，指新北市長侯友宜主張2050年核電占比達18%，相當10個核四機組發電，未來全台可能一縣市一核...

從能源到兩岸政策，新北市長侯友宜向國民黨舊有勢力低頭，雖然已成為「正藍」的總統參選人，但他不僅搶不到經濟選民，更可能因此失去中間選民，侯友宜的轉彎，最後將得不償失。

侯友宜提出能源政見主張，不僅要將核一、核二和核三安全延役，並強調會成立「核四總體安全審查委員會」，在安全無虞的情況下，推動重啟核四，以達到2050淨零供電的目標。

重啟核四是國民黨這幾年的主張，不過，在2021年那時候，正當國民黨努力推動重啟核四的公投，由於這剛好是侯友宜的新北市選區，所以當時他表示重啟核四是假議題，於是未參與國民黨相關的公投行動，刻意保持距離，雖然他未獲得國民黨的諒解，卻得贏新北市民的認同。

如今，侯友宜為了總統大選，不惜再轉身走回頭路，延續馬政府時代「第二期能源國家型科技計畫」，決定重新和國民黨又站在一起，進而一改過去說法，大言不慚要重啟核四。可是，於此同時，包括鹽寮反核自救會等環保團體，立刻批評侯友宜為了選票，背棄過去的主張，更是往核電陣營靠攏，根本無法向新北市民交待。

同樣地，很長的一段時間以來，侯友宜一直迴避「92共識」的字眼，直到今年7月，侯友宜在黨內千呼萬喚下，才終於親口說出，他支持「合乎中華民國憲法的九二共識」，主張兩岸「互不承認主權，互不否認治權」的政治現實。

這兩項重大政策的轉變，侯友宜是情非得已，因為他的民調一直沒有起色，不僅落後給民眾黨總統參選人柯文哲，還得面對鴻海董事長郭台銘節節進逼，若是他的主張無法獲得國民黨大老支持，整個選情可說幾乎接近崩盤，因此就算百般不願，他必須承受政策主張轉彎的罵名，侯友宜只好承襲國民黨既有論述。

失去自主性的侯友宜，除了爭取泛藍選民歸隊外，另方面是希望透過穩定的能源和兩岸政策，以獲得中產階級、經濟選民的青睞，這部分正是郭台銘超越侯友宜的部分。然而，侯友宜畢竟不是郭台銘，他更不是馬英九，即便提出相同主張，選民也未必願意買帳，反而會因為政策改弦易轍、說變就變，只會直接嚇跑更多選票。
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更新時間 : 2023-08-10 18:28 GMT+08:00

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