〈時評〉台灣藍營總統參選人侯友宜政策轉彎　失去更多經濟選民

從能源到兩岸政策，新北市長侯友宜向國民黨舊有勢力低頭， 雖然已成為「正藍」的總統參選人，但他不僅搶不到經濟選民， 更可能因此失去中間選民，侯友宜的轉彎，最後將得不償失。

侯友宜提出能源政見主張，不僅要將核一、核二和核三安全延役， 並強調會成立「核四總體安全審查委員會」，在安全無虞的情況下， 推動重啟核四，以達到2050淨零供電的目標。

重啟核四是國民黨這幾年的主張，不過，在2021年那時候， 正當國民黨努力推動重啟核四的公投， 由於這剛好是侯友宜的新北市選區， 所以當時他表示重啟核四是假議題，於是未參與國民黨相關的公投行 動，刻意保持距離，雖然他未獲得國民黨的諒解， 卻得贏新北市民的認同。

如今，侯友宜為了總統大選，不惜再轉身走回頭路， 延續馬政府時代「第二期能源國家型科技計畫」， 決定重新和國民黨又站在一起，進而一改過去說法， 大言不慚要重啟核四。可是，於此同時， 包括鹽寮反核自救會等環保團體，立刻批評侯友宜為了選票， 背棄過去的主張，更是往核電陣營靠攏，根本無法向新北市民交待。

同樣地，很長的一段時間以來，侯友宜一直迴避「92共識」 的字眼，直到今年7月，侯友宜在黨內千呼萬喚下， 才終於親口說出，他支持「合乎中華民國憲法的九二共識」， 主張兩岸「互不承認主權，互不否認治權」的政治現實。

這兩項重大政策的轉變，侯友宜是情非得已， 因為他的民調一直沒有起色，不僅落後給民眾黨總統參選人柯文哲， 還得面對鴻海董事長郭台銘節節進逼， 若是他的主張無法獲得國民黨大老支持， 整個選情可說幾乎接近崩盤，因此就算百般不願， 他必須承受政策主張轉彎的罵名，侯友宜只好承襲國民黨既有論述。

失去自主性的侯友宜，除了爭取泛藍選民歸隊外， 另方面是希望透過穩定的能源和兩岸政策，以獲得中產階級、 經濟選民的青睞，這部分正是郭台銘超越侯友宜的部分。然而， 侯友宜畢竟不是郭台銘，他更不是馬英九，即便提出相同主張， 選民也未必願意買帳，反而會因為政策改弦易轍、說變就變， 只會直接嚇跑更多選票。