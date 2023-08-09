萌翻！星巴克超美中秋禮盒開放預購　全新上市Bearista熊「貨櫃車咖啡捲心酥禮盒」

星巴克2023中秋禮盒以「Enj oy coffee everywhere」為主題，融入山景與獨有的動物，推出全新頂級的「 月光璀璨禮盒」；升級去年的「玩味VIA禮盒」 加入星巴克冰搖杯，綜合冰咖啡、茶、風味、黑咖啡的VIA® 全系列產品，邀請顧客享受居家調理的樂趣。

今年度全新推出的「月光璀璨」禮盒， 內含以濃郁可可奶皇內餡夾著醺然的威士忌藏心，熟成醇厚的尾韻， 十足令人著迷的「威士忌藏心可可奶皇月餅」， 另有去年受到顧客好評的「蓮蓉蜜香松子月餅」，加入蜂蜜提味的， 搭配松子的港式蓮蓉月餅，有著高雅的口感與香氣， 搭配兩款雅致小點，及首次加入了品牌經典的STANLEY白不鏽 鋼把手杯，與全新開發的「月光璀璨點心盤」，精緻而耀眼， 呼應月光璀璨之名，是今年度星巴克中秋檔期的頂級獻禮。

「月光寶盒」部分，則推出「蜂蜜柚香琴酒奶皇月餅」， 以清新的柑橘柚子香搭配龍眼蜂蜜，帶出琴酒的花果香氣， 混入奶皇餡料中，豐富的香氣層次與細緻的口感，引人入勝； 另有層次豐富、口感細緻香氣濃郁，傳統好味道的「棗泥核桃月餅」 ；加上以金黃色的餅皮搭配奢華松露乳酪奶皇餡的「 松露乳酪奶皇月餅」，與去年叫好叫座， 微酸甜的草莓香氣與乳酪奶皇交織的「草莓乳酪奶皇月餅」等， 及蝴蝶酥、起司蛋捲小點，搭配質感的小茶巾， 而外盒則是運用在地特有的五色鳥為主軸， 在層疊起伏的山巒與峽谷跳躍，意境悠遠， 邀請顧客開啟一場獨特的咖啡旅程。

「月光奏鳴曲」禮盒，今年再度賦歸， 禮盒內包括選用香滑綿密的桃山餅皮融合以咖啡香的內餡與焦糖流芯 餡，形成滋味濃郁的「咖啡焦糖藏芯月餅」； 還有以金黃日式和菓子外皮搭配在地芋頭製作而成的芋頭牛奶內餡， 中心包覆Q彈小麻糬，有著雙重口感的「芋頭麻糬和菓子」 等多樣的小點，搭配禮盒包裝描繪出梅花鹿穿梭山林中的優雅姿態， 有如演奏著大自然的美妙旋律。

另外熱門贈禮選項之一的「月光小夜曲」，今年全新開發了「 蜜香乳酪奶皇月餅」奶皇餡融合了龍眼蜜及帕米桑乳酪起司， 清淡的甜味與滑順的乳酪鹹香交織，濃郁宜人，加上經典的「 原味奶皇月餅」，以優質奶油與鹹蛋黃精煉研製而成的奶皇內餡， 口感柔和溫潤， 搭配禮盒外盒設計主體以優雅的鳳蝶飛舞於群山之間， 運用開窗造型設計，彷如透過窗戶欣賞著美麗景致，極具質感， 無論是好友同事間的互相餽贈或小家庭自購享用，都十分適合。

另一款精緻贈禮還包括「月光樂園」， 除有增加酥皮的可可風味濃郁度，搭配微酸鳳梨內餡的「 可可鳳梨酥」外，今年度全新推出「蘋果鳳梨酥」， 內餡選用在地鳳梨餡與微酸蘋果餡製作而成的蘋果鳳梨餡， 豐富的水果香氣，爽口酸甜， 搭配外盒設計以湖泊的湛藍水面和周圍的翠綠山巒交相輝映， 玉兔點綴其中，有著獨特的巧思。

餅乾禮盒部分，今年全新的「綜合法式奶油餅乾禮盒」， 內含原味經典濃郁奶香及帶可可香氣的可可脆片奶油餅乾兩種口味， 帶來口口酥脆的美妙享受。而如內含星巴克那堤滋味的「 那堤法蘭酥」與香甜的「草莓奶霜法蘭酥」、帶著苦甜可可香氣的「 海鹽焦糖法蘭酥」的「星巴克法蘭酥禮盒」；或者香脆鹹甜涮嘴的「 摩卡杏仁肉鬆捲禮盒」、酥脆爽口的法式薄餅， 裡面夾入鹹香肉鬆的「海苔肉鬆薄餅禮盒」， 等常溫熱銷的經典禮盒款式同樣一應俱全。

今年也全新上市「貨櫃車咖啡捲心酥禮盒」兩隻萌萌的Bearis ta熊，駕駛星巴克經典貨櫃車，載著美味的咖啡捲心酥， 陪伴顧客中秋賞月趣，可開關的貨車車門，及磁吸的Bearist a熊玩偶，細節設計讓人愛不釋手，十足新奇可愛，同步於8月9日 起開放預購。