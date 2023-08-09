台北艾麗酒店「香織艾戀」七夕餐飲＆住房活動　入住贈美妝精品洗臉機

搶攻七夕情人節商機，台北艾麗酒店8月19日至8月22日推出七夕情人節餐飲及住房專案。LA FARFALLA義式餐廳於晚餐時段推出「香織艾戀」情人節套餐，主餐「美國精選牛小排5盎司」或「香煎石斑魚菲力」二選一，每位2,480元+10%，凡點用兩客套餐，再贈義大利精選氣泡酒及義大利頂級天然保養品旅行組，為節日增添甜蜜與驚喜。同步推出「甜蜜織夜」一泊二食七夕限定專案，入住套房每晚11,999元+15.5%起，可享LA FARFALLA餐廳情人節晚餐兩客及翌日早餐，再贈超人氣智慧美容儀品牌NUEVA「超溫感三效音波洗臉儀」乙組，美食、美酒、好禮交織的幸福夜晚，伴隨台北101美景香甜入夢。詳情及預訂請洽台北艾麗酒店(02)6631-8000或至 humblehousehotels.com。

海陸美饌悉心呈獻 美酒禮贈寵愛戀人

大片落地窗輝映點點星光，點燃戀人濃情愛戀的火花。LA FARFALLA義式餐廳於七夕期間晚餐時段推出「香織艾戀」情人節專屬套餐，主菜二選一特別推薦「美國精選牛小排5盎司」，主廚嚴選油脂豐富嫩口的牛小排，佐搭肥腴海大蝦、鮮彈鮑魚以及炭烤櫛瓜、甜椒等鮮蔬，最後淋上紅酒醬汁，牛排切開輕透著粉嫩色澤，入口後在齒頰間釋放著豐厚飽滿肉香，軟嫩多汁的口感令人眷戀。不吃牛的賓客可選擇「香煎石斑魚菲力」，選用富含膠質的台灣石斑，以百里香及白酒醃製後香煎至金黃的帶皮魚肉細嫩多汁，搭配鮮甜彈牙海大蝦及鮑魚，再淋上以柳橙汁、鮮奶油、鮭魚卵特製的主廚醬汁，淡淡果香與鮮美海味在口中輕盈釋放。

套餐可享豐盛的「義饗沙拉吧」，包含清爽鮮甜的「海鮮沙拉」集結白蝦、淡菜、透抽等食材、義式家常料理代表「煙燻培根焦香洋蔥義式烘蛋」以及層次豐厚、氣韻鹹香的「蜜桃燻鴨南瓜沙拉」，最後再以口味獨特的「紅心芭樂慕斯」、義式經典甜品「提拉米蘇」及甜蜜濃醇的「香蕉布朗尼」等精巧繽紛甜點，為浪漫饗宴畫下甜蜜句點。雙人點用套餐再贈義大利卡迪拉酒莊氣泡酒每人乙杯及義大利頂級天然保養品牌「蕾莉歐」旅行體驗組兩組，數量有限，送完為止。

浪漫夜色刻劃甜蜜101美景增溫愛戀

台北艾麗酒店座落於信義區中心，擁有絕佳的地理位置與便利的交通網絡，七夕期間限量推出「甜蜜織夜」一泊二食住房專案，雙人入住16坪「行政套房」，寬闊玻璃窗俯瞰台北城市美景，亦可選擇「寰宇套房」坐擁台北101第一排絕佳景緻，當晚提供LA FARFALLA義式餐廳七夕情人節限定套餐兩客，以精緻美味的海陸珍饌寵愛戀人。翌日早晨再於LA FARFALLA餐廳享用豐盛自助式早餐，與親密戀人共度難忘的美好時光。

獻給戀人最溫柔的呵護，台北艾麗酒店本次特別與智慧美容儀器品牌NUEVA合作，凡預訂「甜蜜織夜」住宿專案，每房贈送市價7,290元的超人氣商品「超溫感三效音波洗臉儀」乙組，安全又溫和的潔膚工具，結合洗臉、導入、按摩三大功能，體積輕巧、功能齊全，榮獲諸多美妝保養大賞，不論居家或旅行都能替另一伴打造亮麗好面子。