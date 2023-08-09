獨獻台灣包裝！格蘭路思21年單一麥芽威士忌　尊榮限量200組獨立序號酒標

位於蘇格蘭斯貝賽（Speyside）產區的頂級威士忌品牌Th e Glenrothes格蘭路思，於1879年創立， 擁有承襲百餘年釀造工藝，憑藉著酒廠四大基柱， 堅守卓越品質和精湛工藝，造就了《格蘭路思21年單一麥芽威士忌 》。100%純雪莉桶稀有年份， 經由漫滴蒸餾出獨特的玫瑰花香與風味， 搭配源自格蘭路思酒廠腹地等高線為靈感的限量包裝， 獨獻別緻品味的台灣威士忌品酩者，限量200組， 皆有獨立序號酒標的珍稀逸品，滿足每位喜愛低調奢華的品味人士。

專屬台灣至高無價的珍藏 宣示不凡的獨特品味

台灣精品威士忌市場成長蓬勃，格蘭路思以獨到超前的市場洞見， 特別推出格蘭路思21年限定包裝， 格蘭路思酒廠腹地等高線為靈感，靜謐沉穩的藍銅色木質外盒， 當展開後的躍入眼簾的腹地紋路，細細勾勒出優雅的線條； 格蘭路思簡潔的圓弧瓶身，象徵頂級雪莉橡木桶意象， 映照出天然的高年份酒液色調，造就出內斂的極致品味。 每組限定包裝皆有獨立序號酒標，訴說著每一組格蘭路思21年其獨 一無二的價值，卓越不凡獨擁珍藏。

卓越品質勾兌出最具深度的靈魂本質

格蘭路思21年的甜美優雅，源於酒廠四大基柱的釀製工藝， 座落在斯佩賽河畔旁的小酒廠，格蘭路思為了釀造最純淨的酒款， 擁有私有水源，以確保水質的優良和純淨；長達11小時慢速蒸餾的 極致淬煉，完全去除雜質留下細緻酒體的花香風味； 經過長時間熟成，再由釀酒師精心勾兌出絕佳細膩的口感。堅持10 0%雪莉桶的純粹工藝，使原酒散發純正天然琥珀色光輝， 對品質的極致雕琢，造就了21年的純然魅力。

極致奢華中蘊藏無窮哲思的獨到風味

打開《格蘭路思21年單一麥芽威士忌》圓潤瓶身， 撲鼻而來香草與肉豆蔻的甜美香氣，伴隨著優雅的玫瑰花香， 在鼻腔中融合綻放。輕啜一口， 揉合丁香與新鮮雪松木的細膩口感緩緩入喉， 最後迎來由香草和木質辛香料完美交織而成的悠長尾韻， 彷彿一場綿延悠長的夢境，讓人回味無窮。

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