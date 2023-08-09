台北寒舍艾美酒店「跨年住房專案」早鳥價曝光

在絢麗星空夜許下心願，迎向璀璨的2024年。台北寒舍艾美酒店搶攻跨年商機，即日起正式開放預訂「三天兩夜跨年住房專案」，特別祭出早鳥優惠價，10月31日(含)前預訂，雙人入住「面101景觀房型」每房52,000元起+15.5%，坐擁絕佳的視野景致，將壯麗奪目的101煙火盡收眼底，同時推出面松仁路「城市景觀房型」，早鳥價每房35,000元起+15.5%，霓虹閃耀讓城市夜景更加迷人。上述專案皆含兩客探索廚房自助早餐、客房電影無限觀賞，以及免費使用三溫暖、健身房與室內溫水游泳池等設施，專案須連住兩晚且其中一夜為12月31日。

融合人文藝術與時尚的台北寒舍艾美酒店，座落於信義區絕佳位置，館內半數以上的房間皆能直接欣賞台北101大樓，成為旅客們都會旅行的最佳首選，因此每年跨年往往一房難求，更有許多旅客倒數完直接預訂隔年專案。歡迎與摯愛或三五好友一起迎接新年，邁向閃耀的未來。客房數量有限，敬請提早預訂，以免向隅。詳情及預訂請洽02 6622 5880訂房中心或請至官網www.lemeridien-taipei.com。

台北寒舍艾美酒店「三天兩夜跨年住房專案」活動資訊

活動日期：須連住兩晚且其中一夜為2023年12月31日。

活動價格：

•面101景觀房型：10月31日(含)前預訂，獨享早鳥價每房52,000元起+15.5%；11月1日起預訂，每房56,000元起+15.5%。

•面松仁路城市景觀房型：10月31日(含)前預訂，獨享早鳥價每房35,000元起+15.5%；11月1日起預訂，每房39,000元起+15.5%

活動內容：

•雙人入住含隔日探索廚房早餐兩客。

•客房電影無限觀賞。

•住宿期間可免費使用三溫暖、健身房及室內溫水游泳池。

酒店地址：台北寒舍艾美酒店 110台北市信義區松仁路38號

詳情及預訂請洽02 6622 5880訂房中心或請至官網www.lemeridien-taipei.com