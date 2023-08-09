台北艾麗酒店「璀耀迎新」2024跨年住房專案　信義區煙火第一排

好海內外跨年商機，位於台北市跨年一級戰區的台北艾麗酒店推出「璀耀迎新」2024跨年三天兩夜住房專案，即日起開放預訂。2023年12月30日(六)至2024年1月1日(一)連續兩晚入住，且其中一晚須為12月31日，「煙火景觀房」36,000元+15.5%起，窗景直面台北101，於房內便可欣賞煙火美景，另有「城市景觀房」最低30,000元+15.5%即可入住，將台北不眠夜的熱鬧盡收眼底，12月31日跨年夜當晚，飯店將於7樓戶外花園舉辦倒數迎新嘉年華，預訂專案入住的賓客、不限房型皆可入場參加，一同感受跨年不夜城的魔幻魅力。

台北艾麗酒店全館擁有235間客房，超過三分之一的客房窗景直接面向台北101，跨年期間一房難求，飯店7樓的戶外空中花園，具有開闊的視野與絕佳的位置欣賞城市天際線與101煙火美景，12月31日跨年夜當晚將舉辦倒數嘉年華，現場提供飲料、小食無限享用以及音樂表演。凡預訂入住跨年住房專案，不限房型，每房皆包含嘉年華活動入場資格兩名、LA FARFALLA義式餐廳自助早餐兩客，入住期間還可免費享用客房電影、健身房以及七樓戶外高空泳池，一覽「台北最美高空泳池」的絕美景致與城市綠洲的魅力。

台北曾獲選國外媒體CNN名列全球十大最佳跨年城市，座落於信義區中心地帶的台北艾麗酒店擁有絕佳地理優勢，週邊鄰近百貨、影城商圈及市府廣場，不論是購物、美食、影城觀影、參加跨年晚會或是跨年後的精采夜生活，皆可在步行範圍內達成，不必受限交通管制，輕鬆享盡台北最嗨新年城的歡欣氣氛。