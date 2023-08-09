【七夕好康】台灣統一集團獻上3萬朵「進口空運玫瑰花」　11大通路品牌限量登場

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）「Happy Valentine’s Day！」迎接七夕情人節，統一集團化身愛神邱比特，串聯7-
今年七夕為8月22日，是有情人互表愛意最好的時機，其中又以「
統一集團於七夕前夕引進兩款玫瑰鮮花，
統一集團「進口空運玫瑰」限量登場：
•自8月19日至8月22日止，於限定7-ELEVEN門市販售紅
•自8月19日至8月22日止，康是美指定門市單支售價179元、
•自8月19日至8月22日止，
•自8月19日至8月22日止，CupiCho丘彼巧於高雄夢時代
•自8月19日至8月22日止，統一佳佳BEING sport搭配「七夕好運動」活動，購買7堂教練課即贈送玫瑰花
•星巴克8月22日推出單筆消費滿1,314元，
•Semeur聖娜於8月19日至8月22日止，
• 聖德科斯於8月19日起於指定門市推出單筆消費滿999元，
•統一精工於8月19日起單支售價179元、搭配Open Point點數179點可兌換玫瑰花乙支。
•統一7-ELEVEn獅於8月22日，在統一 7-ELEVEn 獅主場萊恩酷官方商品店消費滿 777元，即贈送玫瑰花乙支，數量有限，送完為止。（消費金額以折扣後計算）
＊詳細資訊請依照各品牌官網公告為主。