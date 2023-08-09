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【七夕好康】台灣統一集團獻上3萬朵「進口空運玫瑰花」　11大通路品牌限量登場

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/09 18:19
統一集團獻上3萬朵「進口空運玫瑰花」。（圖/統一集團）

統一集團獻上3萬朵「進口空運玫瑰花」。（圖/統一集團）

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）「Happy Valentine’s Day！」迎接七夕情人節，統一集團化身愛神邱比特，串聯7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨、統一高雄夢時代、統一佳佳、星巴克等11大通路品牌，獻上3萬朵「進口空運玫瑰花」，共譜怦然心動時刻。

今年七夕為8月22日，是有情人互表愛意最好的時機，其中又以「花之女王」玫瑰最能傳遞心意。為展現玫瑰花朵搖曳之姿，每朵玫瑰花均放入特別設計的包裝盒展現風采，更確保花朵完好無虞，這份體貼包裝由集團團隊創新設計，外盒以熱烈紅色結合象徵七夕的七顆金心，盒裝背面設計手提卡片，讓戀人們留下專屬的浪漫絮語。

統一集團於七夕前夕引進兩款玫瑰鮮花，由哥倫比亞與厄瓜多空運進口，全程低溫保鮮，宛如剛從盛開花園手摘嬌嫩。經典紅色玫瑰代表花語象徵熱情，更首次引代表一生一世守護的紫色玫瑰，展現高貴氣質，無論是紅色玫瑰抑或紫色玫瑰，每朵玫瑰花都是勇敢傳愛最好的行動力。

統一集團「進口空運玫瑰」限量登場：

•自8月19日至8月22日止，於限定7-ELEVEN門市販售紅色玫瑰花，單支售價179元。

•自8月19日至8月22日止，康是美指定門市單支售價179元、全店滿額1,000元可享有99元加購優惠、全店滿額2,000元即可獲贈玫瑰花乙支。

•自8月19日至8月22日止，統一時代百貨與統一高雄夢時代則推出全館消費滿2,020元即贈送玫瑰花乙支、消費滿額1,000元即可以99元加價購玫瑰花乙支。

•自8月19日至8月22日止，CupiCho丘彼巧於高雄夢時代門市販售進口空運玫瑰花，單支售價179元。

•自8月19日至8月22日止，統一佳佳BEING sport搭配「七夕好運動」活動，購買7堂教練課即贈送玫瑰花乙支。

•星巴克8月22日推出單筆消費滿1,314元，即可贈送玫瑰花乙支。（數量依門市現場為主，不累贈，贈完為止）

•Semeur聖娜於8月19日至8月22日止，在指定門市任選兩款麵包或糕點，即可以150元加價購玫瑰花乙支

• 聖德科斯於8月19日起於指定門市推出單筆消費滿999元，並於情話報報專區留下一句情話，即可獲贈玫瑰花乙支，數量有限，送完為止。

•統一精工於8月19日起單支售價179元、搭配Open Point點數179點可兌換玫瑰花乙支。

•統一7-ELEVEn獅於8月22日，在統一 7-ELEVEn 獅主場萊恩酷官方商品店消費滿 777元，即贈送玫瑰花乙支，數量有限，送完為止。（消費金額以折扣後計算）

＊詳細資訊請依照各品牌官網公告為主。
統一集團
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