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台北新板希爾頓「兔躍希雲．茗月金秋」月餅禮盒

By 台灣英文新聞
2023/08/09 17:27
圖/台北新板希爾頓酒店
圖/台北新板希爾頓酒店

圖/台北新板希爾頓酒店

圖/台北新板希爾頓酒店

迎接中秋節來臨，台北新板希爾頓酒店即日起推出「兔躍希雲‧茗月金秋」「希」式中秋禮盒，將傳統廣式月餅手法融入台式做出創新口味，內含蓮蓉蛋黃、香菇滷肉、棗泥麻糬、芋頭肉鬆四種，搭配希爾頓私房果乾和京盛宇茶包主攻中高端精緻禮盒市場，此外禮盒設計也很吸睛，以立體剪紙營造豐富的中秋詩意，採用摩登的藍色基調，勾勒出秋日山水情懷，在寧靜的秋夜裡可見雪兔仰望月亮，小女孩在山川溪水間放飛祈福天燈，象徵對月相思之情境，整體做工細膩，值得送禮珍藏，每盒售價1,680元，即日起至9月29日前皆可訂購，凡於8月31日前可享早鳥優惠8折，詳情洽官網 或電話預訂 02-2958-3975 轉青雅中餐廳。

2023年「兔躍希雲‧茗月金秋」「希」式中秋禮盒以廣式經典月餅為主軸，共有四款口味包含「蓮蓉蛋黃」，精選台灣在地鴨蛋製成鹹蛋黃，搭配清香濕潤的白蓮蓉，品嚐起來細緻滑順的口感，為傳統廣式經典。「香菇滷肉」，嚴選台灣香菇搭配台灣豬肉，混和油蔥、辣椒、五香提味翻炒，吃來鹹香滿溢，口齒留香。「棗泥麻糬」，為經典不敗款，以黑棗泥、白鳳豆、圓雲豆與麥芽等食材製作，包入漿皮，吃來外層鬆軟，配上QQ的麻糬，口感多層次，甜而不膩。最後還有富有創意的台式風味的「芋頭肉鬆」，混搭肉鬆與大甲芋泥，一起包入餅皮裡，完美比例呈現出多層次堆疊，一口咬下鹹甜交織，口感濃郁又綿密。

禮盒搭配上再選用特色果乾及茶品提升豐原多元性，首先是「希爾頓獨家低溫烘培果乾」，特別之處在於無加糖也不含人工添加物，吃起來格外天然少負擔，共有芒果果乾和鳳梨果乾兩款口味，嚴選屏東枋山愛文芒果及台灣高屏地區的金鑽鳳梨製作，口感濕潤Q軟、酸甜適中。茶品則是選用台灣「京盛宇茶包」，其品牌特色為「就是讓台灣茶的美好，更貼近你我的生活」開發各式系列茶品，此次選用「蜜香貴妃」和「四季春」兩款口味，蜜香貴妃風味近似東方美人，帶有濃郁嬌豔的荔枝果香，而四季春則是經文火烘焙，入口回甘，更飄散濃郁的梔子花香，兩款茶品可自由搭配月餅一同享用，更添風味與層次。台北新板希爾頓酒店即日起開賣「兔躍希雲．茗月金秋」月餅禮盒，每盒售價1,680元，8月31日前不論訂購盒數皆可享早鳥優惠8折、每盒1,344元，企業及大宗採購另有團購優惠。

更新時間 : 2023-08-09 23:13 GMT+08:00

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