新北攜手產官學開辦「建築師青少年營隊」及「AI科技教學研習 」

睽違三年，新北市教育局、工務局、 城鄉局再度攜手新北市建築公會辦理「新北建築師青少年營」， 號召北北基桃青少年共學建築專業知識， 培育未來世界級頂尖建築師。另教育局攜手國立臺灣師範大學， 於鶯歌工商及樟樹國際實中辦理「AI人工智慧素養課程與創新教學 研習」，不僅要讓新北教師能夠學習元宇宙及ChatGPT等最新 科技的應用，更將AI人工智慧素養融入課堂教學中， 提升新北學子科技素養力。

今(2023)年「新北建築師青少年營隊」， 擴大邀請北北基桃學生一起參加，包含臺北市師大附中及大安高工、 桃園市武陵高中等學生與新北高中職青少年共同職涯探索， 課程皆由現職建築師設計，從建築語言與空間構圖、到結合元宇宙、 3D建築等業界專業建築技術， 期待透過深入淺出課程讓每個學員心中種下小小建築師職涯的種子。

參與營隊的北大高中3年級陳泓愷分享，從小就對房子、 設計等建築很有興趣，也很喜歡研究空間構圖以及建築建構， 很開心有機會能參與這次建築師青少年營隊， 不僅更認識建築師這個行業的內涵， 更體驗到科技的進步讓建築師有更多武器可以運用， 例如有了元宇宙及3D眼鏡就可以在自己設計的房間內， 真實體驗住在裡面的感覺，讓設計者同時也能當體驗者， 真的非常有趣，自己更立志要往建築方面發展學習。

另「AI教師研習」與國立臺灣師範大學合作辦理，包含AI人工智 慧技術應用教學設計、AI人工智慧典型行業發展與應用、AI專業 英語詞彙雙語創新教學等，期望教師能以運用人工智慧發揮創意， 開發更多的教材、教案，讓AI科技素養成為新北學子的基本配備。

參與研習的樟樹國際實中資訊科老師王靖翔分享，參與研習過程中， 能有系統的認識AI，對於AI架構、概念有更清楚的了解， 講師分享各種AI在教學上的具體應用， 自己也能在研習上實際參與設計教案，受益良多， 未來也會和校內其他老師分享成果；另外， 參與研習的同校數學老師吳忞蓉也說，AI產業變化快速， 自己也需要對AI人工智慧有更深的認識， 希望有機會能將本次所學應用在教學上， 帶給孩子們耳目一新的科技饗宴。

教育局表示，新北市112年發布全國首部技職教育政策白皮書， 啟動4年8億元翻倍投資技職教育計畫，其中白皮書六大面向之一， 即為強調適性扎根培育未來力及透過數位科技提升競爭力等相關行動 方案，期待透過完整人才培育藍圖， 整合產官學界打造前瞻的適性發展的技職智慧科技校園， 共育未來世界頂尖人才。

新北市辦理AI人工智慧素養研習。(照片來源：新北市教育局提供)