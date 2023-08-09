天成飯店 琉金映月禮蘊中秋 自烘精品咖啡搭配質感系月餅

天成飯店集團為搶攻中秋節慶送禮商機，於即日起至2023年9月25日，旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成世貿國際會館、天成文旅-華山町以及桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店共同推出秋節禮盒，首先隆重鉅獻「琉金映月」與「團圓平安」兩款別緻的禮盒，「琉金映月」酥餅禮盒1,080元，匯聚人氣蛋黃酥與各式西式小點，而「團圓平安」月餅禮盒1,280元，遴選經典風味廣式月餅與流心奶黃，並為禮盒精心搭配兩款集團自有品牌「拾柒Café」的自烘濾掛咖啡，單品藝妓與綜合配方豆分別以不同的焙度與風味呈現，佐以月餅共食更顯滋味非凡，8月30日前預購享早鳥優惠85折。另有嚴選烏魚子、肝臘腸以及手作黃金X.O.醬「珍饌天成」禮盒2,280元，以及「花開富貴」肝臘腸禮盒880元內含肝腸與臘腸，過節送禮象徵福氣綿長之美譽，為中秋贈禮帶來豐富多元的選擇。

天成飯店集團品牌行銷公關處行銷長趙芝綺表示：「中秋商機提前醞釀，觀察今年中秋送禮市場相較以往熱絡，透過推出多樣化的禮盒來搶送禮商機。其中「琉金映月」與「團圓平安」月餅禮盒特別搭配飯店自有品牌「拾柒Café」自烘濾掛精品咖啡，不論是甜感悠長，酸度柔和，乾淨明亮的淺焙藝妓，或是酸度均衡，醇厚的奶油質地，風味芳香明亮的中深焙綜合配方豆，以咖啡佐餅，透過咖啡呈現的花香、果香，讓一口口月餅風味合諧更添層次。同步也獻上「花開富貴」肝臘腸與「珍饌天成」烏魚子禮盒可供選購，皆為中秋贈禮帶來不同的選擇，目前已陸續接獲企業大宗訂單，更積極參與公司行號內部評選招標，持續搶攻銀行業、科技業員工贈禮市場，預估整體業績將成長1~2成。」

創意款【琉金映月】每盒售價1,080元

內含：菠蘿金沙酥3入、桂圓核桃麻糬酥3入、草莓蘋果捲心蛋捲6入、Serra迷你綜合夾心糖10入、拾柒Café濾掛咖啡包(淺焙-藝妓/中深焙-綜合配方豆)各三包

整體設計以集團旗下即將開幕的最新品牌天成文旅-曉琉球飯店主題「映山海、逐天光」為意象，搭配淺金流沙塑造海洋的寫意與浪漫，禮盒主打人氣酥餅包含菠蘿金沙酥，金黃酥脆菠蘿皮裹著綿密紅豆沙與鹹香蛋黃，鹹甜交織之滋味傳承經典更開創全新食感，而麻糬酥有著清爽的桂圓冬瓜搭配Q彈的麻糬內餡，香濃好入口，是難以抗拒的誘人組合，禮盒搭配西式小點與飯店自有品牌「拾柒Café」自烘精品咖啡，包含：散發柳橙莓果、蜂蜜香氣且甜感悠長的淺焙藝妓，與帶有莓果、花香、焦糖風味的中深焙綜合配方豆，濾掛沖泡輕鬆享有香醇馥郁的咖啡，為中秋帶來不同月餅的選擇。

經典款【團圓平安】每盒售價1,280元

內含：XO醬干貝1入、蓮蓉松子1入、棗泥核黃1入、流心奶黃2入、拾柒Café濾掛咖啡包(淺焙-藝妓/中深焙-綜合配方豆)各兩包

禮盒設計以暖色調搭配玉兔躍月意象為主題，滿月意象烙印團圓平安字樣，象徵中秋佳節團圓平安之意，揉合細緻油潤的餅皮與傳統風味的內餡是廣式月餅的經典滋味，鮮味十足的XO醬干貝，有干貝、紅蔥、蝦米、小魚乾交織出特有的極致鮮味，鹹香中帶點嗆辣感，總是在清一色的甜口味中脫穎而出，色澤晶瑩剔透的蓮蓉松子選用頂級蓮子與松子，製成香濃滑順的蓮蓉內餡，入口滑潤風味濃郁，棗泥核桃則是以黑棗與紅雲豆黃金比例打造，核桃獨有的堅果香氣兼具口感與食慾，是廣式月餅不可或缺的要角，而兼具視覺與味覺雙重食感的流心奶黃，頂級蛋黃流沙內餡依獨家配方加入優質鮮奶及奶油增添濃醇，細柔綿密散發出迷人奶香，金黃流沙緩緩流下，甜糯香軟，令人欣喜無法停口，禮盒搭配飯店自有品牌「拾柒Café」包含：散發柳橙莓果、蜂蜜香氣且甜感悠長的淺焙藝妓，與帶有莓果、花香、焦糖風味的中深焙綜合配方豆，濾掛沖泡輕鬆享有香醇馥郁的咖啡。

烏魚子禮盒【珍饌天成】每盒售價2,280元

內含：四兩重烏魚子1入、八兩廣式肝腸1入、八兩廣式臘腸1入、手作黃金XO醬2入

嚴選烏魚子、肝臘腸以及手作黃金XO醬，奢華齊聚更顯品味不凡，卵粒飽滿的烏魚子使人著迷，無論乾煎或炙燒，簡單佐以蒜苗、白蘿蔔或蘋果，皆是一大享受，手工醃製的肝臘腸保留獨有的醃肉香氣，與白飯蒸煮或與菜餚快炒，畫龍點睛的滋味不在話下，而主廚耗時手工自製的黃金X.O.醬遵循古法、用料實在，鹹香兼具的滋味宜佐料沾醬或搭配入菜，極致奢華一次滿足。

肝臘腸禮盒【花開富貴】每盒售價880元

內含：十兩廣式肝腸1入、十兩廣式臘腸1入

嚴選廣式臘味肝腸與臘腸，手工醃製保留肉質精華與水分，豐美口感和道地風味滋味著實迷人，過節送禮象徵好運長久、福氣綿長之美譽。