連六年獲獎數之冠！富邦人壽、富邦產險獲「保險信望愛獎」23項獎項

現代保險教育事務基金會「2023保險信望愛獎」揭曉， 富邦金控旗下子公司富邦人壽、富邦產險今年再創亮眼佳績， 在專業、社會責任、商品、服務， 以及保險教育上獲得專家與學者的肯定，共獲得17項大獎，6項優 選，合計23項獎項，蟬聯6年獲獎數最多紀錄！富邦人壽連續四度 勇奪「年度最佳壽險公司」最大獎，總計獲9項大獎及5項優選； 富邦產險今年則榮獲8項大獎及1項優選，也再度拿下獲獎數量最多 產險公司寶座。

富邦人壽四度蟬聯保險信望愛獎「年度最佳壽險公司獎」至高殊榮、 備受肯定，也榮獲「最佳保險專業獎」、「最佳社會責任獎」、「 最佳保險教育貢獻獎」、「最佳通路策略獎」、「最佳商品創意獎( 精準守護)」、「最佳整合傳播獎」、「最佳通訊處獎(中雅通訊處 )」及「最佳保險成就獎(中耀通訊處業務總監鄭鳳嬌)」等，共計 14項榮耀（囊括9大獎、5項優選）， 創台灣壽險業界獲獎第一紀錄。

富邦人壽總經理陳世岳表示，面對瞬息萬變的挑戰， 富邦人壽憑藉多角化通路經營、多元化商品策略、多樣化永續行動， 積極實踐普惠金融，落實公平待客原則，創造亮眼績效， 攜手全民與社會環境共好，成為守護國人最堅實的後盾。

身為服務超過500萬名保戶的國民品牌， 富邦人壽展現當責貢獻台灣，為首家企業投入川廢調查， 亦長年捐助微型保單嘉惠逾10萬人，也運用趣味街訪和數位手法， 不斷強化民眾的風險意識，因應國人健康問題， 結合外溢機制推出精準治療癌症保險，填補高端治療經濟所需， 亦導入保險科技應用，優化服務流程、提升作業效率， 致力提供友善的金融保險服務。

富邦產險表現傑出，今年度再獲保險信望愛獎佳績，榮獲「 最佳保險專業獎」、「最佳社會責任獎」、「最佳保險教育貢獻獎」 、「最佳通路策略獎」、「最佳商品創意獎(富邦產物初次罹患癌症 特定治療費用健康保險)」、「最佳保險成就獎(企業保險資深副總 經理林國鈺)」與「最佳專業顧問獎(新種保險商品部協理王範萱) 」、「最佳通訊處獎(企業保險營業五部)」等8項大獎，以及「 最佳通訊處獎優選(企業保險營業一部)」1項優選的肯定， 自同業脫穎而出，蟬聯保險信望愛獎最大贏家， 為獲獎數量最多的產險公司。

富邦產險總經理賴榮崇表示，富邦產險長期投入ESG願景工程， 以實際行動力挺潔淨能源，支持綠能產業穩定成長， 並加強數位工具應用，落實低碳營運，更於今年率先提出「2050 淨零承保」，結合商品及風險諮詢服務， 協助客戶進行轉型綠色能源的保險規劃，提供損防建議， 鼓勵客戶強化新興綠能、再生能源風險之管理， 攜手共同應對低碳轉型的風險，為地球永續貢獻心力。

此外，富邦產險也不斷研發符合社會需求的保險商品， 這次獲得最佳商品創意獎的「初次罹患癌症特定治療費用健康保險」 ，即希望透過商業保險來補足健保，保障民眾罹癌衝擊， 以保險提供民眾更好的治療選擇權， 提升對於癌症治療方式的選擇機會，發揮保險功能，守護國民健康。

本屆個人獎項則由投入保險業界近30年的富邦產險資深副總經理林 國鈺獲得「最佳保險成就獎」， 林國鈺曾擔任產險公會火險委員會主委多年， 目前亦為火險核保理賠考試書籍編寫之召集人， 為台灣保險業及人才培育貢獻良多。「最佳專業顧問獎」 則由富邦產險協理王範萱獲得， 肯定其在因應企業客戶各種新形態風險下， 不斷創新企業新種保險商品等多方面的專業表現。

富邦產險於本次信望愛獎囊括8項大獎、1項優選， 由總經理賴榮崇(左)代表領取最佳社會責任獎。（富邦金控提供）