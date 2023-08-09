與4所頂大優質銜接！新北領先全國攜手「台灣聯合大學系統」培育在地科學菁英

新北市教育局今(9)日領先全國與「 台灣聯合大學系統」(中央、政大、清大、陽明交大)系統主席陳力 俊院士，共同簽署「共創學習課程合作計畫」備忘錄， 聯袂宣示未來共創高品質、多元化的菁英學習課程， 由大學教授專班免費開課，新北市公立高中學生跨校選修， 提前與頂大優質銜接，一貫化培育新北在地科學菁英人才。

教育局表示，新北市在地就學率從過去的5成，現逾7成並 朝8成邁進，希望進一步突破現有的教育框架， 兼顧在地就學質與量的提升，讓學生學習能更多元適性， 打造無邊界學習環境，跨出高中校園到大學上課。

這次簽署的課程合作MOU，打破過往單一學校點對點的合作， 首度聯合國內頂尖大學群共同合作，整合大學端與高中端， 對接模式更多元、範圍更寬廣。課程內容由台灣聯合大學系統4校熱 門學系共同開設，112學年度共有8門免費課程，有目前最夯「 量子科學與矽半導體」、「醫學及生物科技」、「人工智慧物聯網」 、「統計與大數據分析」等，由各高中推薦學科能力競賽、科展、 生活科技競賽選手或對科學實作有興趣的學生參加。

首波課程將於8月21日至25日開跑， 由中央大學資電學院聯合開設「人工智慧物聯網」5天營隊， 其他各校的課程自10月起亦將陸續開課，相關開課資訊請至「 新北市高中與大學共創學習媒合平臺」最新消 息查詢。

台灣聯合大學系統主席陳力俊表示，台灣聯合大學系統運用4校的個 別優勢來整合教學、研究、行政資源及國際事務合作， 與新北市首度嘗試以熱門學系的專門課程供高中學生跨校選修， 讓高中生提前體驗不同學系的特色， 也讓大學端的選才機制能夠彈性調整， 給予彼此更多元深化的學習及互相交流的契機， 讓高中育才及大學選才對接的更緊密。

明德高中數理鑑識實驗班2年級施昱睿同學對於即將開始的課程表示 ，期望中央大學「人工智慧物聯網」 課程能有一些實作項目供體驗操作，能進一步探討AI背後的隱私保 護議題，讓我們更明瞭AI科技的運用與安全。北大高中參加科展的 3年級阮煒豪、陳宣帆同學則想要挑戰清大及陽明交大開設的「 量子科學及半導體」，希望藉由高品質課程的淬鍊， 未來能應用於科展專題製作，以提升獲獎機率。

教育局強調，新北市推動在地就學政策，從110學年度整 合各合作大學開課資源架設「與大學共創學習平臺」、111學年度 與陽明交大合作建置全國規模最大的「高中數位教學專區」，到現今 112學年度與台灣聯合大學系統共創學習的課程合作模式， 已不僅止單純追求數量的提升，更重要的是吸引優秀學子留在新北， 打造優質的高中職教育環境，更緊密連結大學資源， 創全國高中與大學課程合作資源共享新里程碑。