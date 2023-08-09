肉眼看得到！英仙座流星雨極大期8/13登場 為近年觀賞條件最佳的一次

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）夏夜最美麗、最壯觀的英仙座流星雨即將登場，而極大期落在8月13日，預測每小時數量上看100顆，且當晚不受月光影響，為近年來觀賞條件最佳的一次。

台北天文館表示，年度三大流星雨之一的英仙座流星雨出現的時間固定且數量穩定，其特色是數量多且亮，常出現明亮的火流星，幾乎整晚可見，活躍日期為7月17日至8月24日，愈接近極大期，可見到的流星數量愈多，今年極大期預計落在13日15時至22時之間。

流星雨的來源通常是彗星通過地球軌道附近時遺留的灰塵與殘骸。英仙座流星雨的母彗星是編號109號的史威福-塔托彗星（109P/Swift-Tuttle），於1862發現。這顆彗星直徑約26公里，繞太陽公轉一周約需133年。它上一次回歸時間是在1992年，下一次則需等到2126年。

由於這顆彗星的殘餘物質相當豐富，所以每年英仙座流星雨的數量都相當多，近年在2016、2017與2021年還曾出現過每小時近150顆的爆發，今年同樣值得關注。

天文館提醒，8月13日當晚，英仙座流星雨輻射點約在20時自東北方升起，之後隨著輻射點升高，流星數量也漸增，而影響觀賞流星的月亮則在凌晨3時左右才升起，建議可把握月出前的時間觀賞。

想賞流星、也沒有特殊設備的民眾別擔心，天文館表示，只要盡可能選擇無光害且視野遼闊之處觀賞流星雨即可，但因流星出現的時間和位置並不固定也無法預測，建議躺下後輕鬆掃瞄全天空，用肉眼就能盡情觀賞，若使用高感度數位相機攝影，還能留下精彩美景。

天文館也將在13日19時30分起，於高山地區透過YouTube頻道直播流星雨實況，並搭配實拍影像與專業解說，歡迎民眾上網觀賞。