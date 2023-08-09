臺灣企銀公益畫展　國際口足畫家林宥辰現場作畫展韌性

面對黑白人生，林宥辰用畫筆彩繪出繽紛色彩。臺灣企銀邀請國際口足畫家林宥辰，於該行「意象大稻埕」藝文空間舉辦「堅毅之美」創作個展，現場展出20幅畫作，林宥辰親臨現場導覽、作畫，以口執筆一筆一畫刻劃出牡丹花極力綻放的姿態，在場民眾無不被畫家對創作的熱情感動，也透過作品感受到林宥辰堅毅不拔的生命故事。
林宥辰為非科班出身的素人藝術家，原專長領域為土木工程，1991年在工程施作期間誤觸一萬一千伏特高壓電，造成雙手截肢、喪失聽力，面對人生低潮，林宥辰學習繪畫自癒，不斷嘗試水墨、工筆等多種媒材創作，更嘗試臨摹書法、口篆刻印章，多元藝術創作受到國際口足畫藝協會認可，成為國際口足畫家一員，並獲頒中華民國十大傑出聽障人士楷模。
林宥辰分享，從苦難中站起，努力將逆境轉為前進動力是他的信念，也是他的創作理念，此次「堅毅之美」展覽，記錄了他日常的觀察、大自然的壯麗，一筆一畫寫的是修行，一勾一勒畫的都是生命，期盼透過畫展對觀者傳遞正面能量，在欣賞藝術魅力的同時，也能豐富心靈得到啟發。
臺灣企銀表示，林宥辰老師突破逆境、跨越生理上的不便，用堅定的意念描繪出充滿生命力的畫作，展現出生命無限的韌性與力量，臺灣企銀未來也將持續關注弱勢藝文工作者發展，並積極投入社會公益，實踐企業社會責任，為推廣藝文發展貢獻一份心力。
「堅毅之美-國際口足畫家林宥辰個展」即日起至10月20日止，每週一至週五上午9時至下午3時30分，於臺灣企銀總行一樓營業部大廳(臺北市大同區塔城街30號)展出，例假日不開放，歡迎各界蒞臨欣賞。