臺灣企銀公益畫展　國際口足畫家林宥辰現場作畫展韌性

面對黑白人生，林宥辰用畫筆彩繪出繽紛色彩。 臺灣企銀邀請國際口足畫家林宥辰，於該行「意象大稻埕」 藝文空間舉辦「堅毅之美」創作個展，現場展出20幅畫作， 林宥辰親臨現場導覽、作畫， 以口執筆一筆一畫刻劃出牡丹花極力綻放的姿態， 在場民眾無不被畫家對創作的熱情感動， 也透過作品感受到林宥辰堅毅不拔的生命故事。

林宥辰為非科班出身的素人藝術家，原專長領域為土木工程，199 1年在工程施作期間誤觸一萬一千伏特高壓電，造成雙手截肢、 喪失聽力，面對人生低潮，林宥辰學習繪畫自癒，不斷嘗試水墨、 工筆等多種媒材創作，更嘗試臨摹書法、口篆刻印章， 多元藝術創作受到國際口足畫藝協會認可，成為國際口足畫家一員， 並獲頒中華民國十大傑出聽障人士楷模。

林宥辰分享，從苦難中站起，努力將逆境轉為前進動力是他的信念， 也是他的創作理念，此次「堅毅之美」展覽，記錄了他日常的觀察、 大自然的壯麗，一筆一畫寫的是修行，一勾一勒畫的都是生命， 期盼透過畫展對觀者傳遞正面能量，在欣賞藝術魅力的同時， 也能豐富心靈得到啟發。

臺灣企銀表示，林宥辰老師突破逆境、跨越生理上的不便， 用堅定的意念描繪出充滿生命力的畫作， 展現出生命無限的韌性與力量， 臺灣企銀未來也將持續關注弱勢藝文工作者發展， 並積極投入社會公益，實踐企業社會責任， 為推廣藝文發展貢獻一份心力。

「堅毅之美-國際口足畫家林宥辰個展」即日起至10月20日止， 每週一至週五上午9時至下午3時30分， 於臺灣企銀總行一樓營業部大廳(臺北市大同區塔城街30號)展出 ，例假日不開放，歡迎各界蒞臨欣賞。