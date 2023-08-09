2023臺灣國小世界盃國際邀請賽8/16登場　30青農產品展售會同步舉辦

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）2023臺灣國小世界盃國際邀請賽將在8月16日到18日在臺 北市立大學天母校區體育館舉行，台灣好德公益文化協會今(9)日表示，實乃民間團體結合公益文化活動舉辦國際運動賽事之創舉， 希望藉此拋磚引玉，喚起台灣各界重視全民體育休閒活動， 建立安和樂利健康社會，在農業部農糧署支持下， 三天賽事期間將同步舉辦小農市集， 展售台灣產地直送當季農特產品。

賴清德副總統致詞時表示，多年前他曾赴德國參訪，展覽內容是全世界各國出名的足球隊伍，「臺灣在其中」，當時臺灣女子木蘭足球隊實力堅強，在全世界引起很大的轟動。過去，臺灣的足球運動蓬勃發展，也獲得良好成績。近年來，臺灣社會的各項運動也更多元，包括羽毛球、網球及桌球等賽事，都在國際上獲得佳績。

賴清德希望能藉由今天的記者會，重新喚起社會大眾對足球運動的支持，並關注臺灣足球運動的發展。如果我們能在足球領域獲得佳績，相信對凝聚國人的感情、凝聚國家的力量、在國際上贏得國際社會的關注，都有很大的幫助，希望大家一起來支持臺灣的足球運動。

台灣好德公益文化協會理事長王義郎表示， 能夠共同主辦這次意義深遠的國際賽事，是畢生榮耀。 王理事長侃侃而談說，他有幸自年少時代起即接觸足球運動， 深知其莫大好處，自己身受其利。尤其面對憂心忡忡的社會歪風， 提倡健康休閒活動，從紮根小學迷你足球風氣，導入教育正軌， 催生「防毒反毒」深具意義的社會公益活動， 來消弭層出不窮的社會人倫與安全亂象。

王理事長接著表示，台灣好德公益文化協會向來最挺弱勢族群， 台灣小農也是弱勢的一環，農業生產得看天吃飯， 且常受國內外競爭衝擊，值得大家來關心與支持。三天賽事期間將同步舉辦小農市集，農業部農糧署輔導30個小農攤位，展售台灣產地直送當季農特產品，希望藉促銷活動讓民眾進一步瞭解到台灣的精緻農產品，解決常久存在的農產品行銷困境。

全台各縣市六百多支國小兒童足球隊伍，去(2022)年底起歷經初賽、 複賽與決賽後，選拔出花蓮縣東里國小足球隊（女子組冠軍） 與台中市協和國小足球隊（男子組冠軍）代表台灣出賽。

台灣好德協會說，台中市協和國小是台灣國小足球隊霸主，近年橫掃少年盃、 學童盃等全國等多項賽事冠軍。花蓮縣東里國小多由阿美族組成， 平常藉由跳級訓練，擅長以越級打怪方式征戰各大賽事， 克服偏鄉小校人數限制，接連拿下全國少年盃冠軍和學童盃亞軍。 第一次面對外國球隊的胡巧柔隊長信心十足說 「會努力把冠軍金盃留在台灣！」。

足球是風靡全世界的平民運動， 台灣好德協會表示，配合政府新南向政策，今年首度舉辦， 邀請日本、泰國、越南、馬來西亞以及印尼等國足球隊來台競技。賽事期間，台灣好德協會竭誠歡迎深愛球類運動的朋友親臨會場觀看台灣小小足球員的努力拚 勁。大家一起到現場看足球賽外， 登上二樓小農市集也可盡嚐台灣道地美食、水果等農特產品。 此次賽事也會由專業運動頻道愛爾達電視全程實況轉播。

（照片由臺灣好德公益文化協會提供）

照片由總統府提供