連盟友都駭？路透：北韓駭進俄羅斯火箭研發公司系統　數個月後傳多項飛彈發展

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）北韓當局的菁英駭客於去年入侵俄羅斯主要研發火箭的公司，期間至少維持了5個月，且在數個月後傳出了多項彈道飛彈的發展。

路透社檢視眾多技術證據，並請資安專家分析後進行報導。路透社發現，資安研究人員所稱的ScarCruft和Lazarus為北韓政府駭客團隊，他們在俄羅斯火箭設計公司切洛梅設計局（NPO Mashinostroyeniya）的電腦系統，秘密安裝了隱蔽後門程式。

目前尚無法證實，在北韓駭客入侵系統的期間，切洛梅設計局是否有資料被竊取或瀏覽，但北韓恰巧在數個月後，宣布數項彈道飛彈發展。

路透社亦無法確定這兩件事是否有關連，切洛梅設計局、俄羅斯駐美大使館、北韓駐聯合國使團也都未對此做出回應。

專家指出，此事代表著，為了取得關鍵科技，北韓甚至不惜對準俄羅斯等盟友。

俄羅斯國防部長蕭依古上個月受北韓邀請，至平壤進行3天2夜的訪問行程，金正恩親自帶蕭依古參觀北韓武器，並也一起參加戰勝節（韓戰停戰簽署協議日）70周年活動，該次的訪問是自1991年蘇聯解體後，首位訪問北韓的俄國防長。

飛彈專家指出，切洛梅設計局在極音速飛彈、衛星科技和新世代彈道飛彈方面是研發先驅，正好是北韓極感興趣的領域，他們正持續研發可攻擊美國領域的洲際彈道飛彈。

在冷戰期間，切洛梅設計局為蘇聯太空計畫衛星的主要製造單位，也有供應巡弋飛彈，在軍工業十分有名。

美國網路安全公司SentienlOne的安全研究員率先發現這起駭客攻擊，北韓自2021年底開始駭進切洛梅設計局，且持續至去年5月，他的團隊發現，北韓在入侵資訊科技環境後，不僅能瀏覽電郵，還能遊走在不同網路間並擷取數據。