【台灣2024總統大選】侯友宜能源政策推核電廠延役 綠營批政策反覆背棄選民 核廢料問題不敢提？

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）國民黨總統候選人、新北市長侯友宜今（9）日公布了能源政見，主張將核電納入能源選項，力駁民進黨政府的「非核家園」淪為空話。由於侯曾大批核廢料問題，綠營開嗆，今日他竟為了選舉背棄新北選民，而能源局也戳破侯對核能的美好泡泡，專家更嚴肅點出重啟核電的三大問題。

侯友宜的能源政策有四大階段性目標：「2030減碳台灣」、「2035低碳台灣」、「2040無煤台灣」及「2050淨零台灣」；以及五大方向：以綠永續、以核減煤、邁向無煤、以氣承轉、節能優先。

侯友宜主張讓現有的核電廠（核一、核二、核三）延役，並成立「核四總體安全審查委員會」，進行機組檢修檢查，在安全無虞的前提下推動核四重啟。此外，基於國安考量，天然氣占比也要降到一半以下，以免國際供應生變影響國內供電。

侯強調，他「從未反對核電」，而是重視核能安全，有核安才有核電。

對於此說法，民進黨立院黨團召開記者會，痛斥侯友宜為了選總統，政策大轉彎。民進黨立委洪申翰指出，從2016年到2021年，侯友宜一會兒說要讓核一（新北石門區）核二（新北萬里區）準時除役，一會兒說重啟核四（新北貢寮區）是假議題，後又稱核廢料沒解決如何用核電。立場反反覆覆，成了候選人就絕口不提核廢料，輕描淡寫「科學處理」。

民進黨發言人張志豪批評，侯友宜為了選舉，成了「擁核急先鋒」，罔顧2021公投反核四民意，且國民黨執政的縣市如宜蘭、台東、花蓮均反對成為核廢料場址，核廢料問題至今仍是無解。

經濟部能源局指出，除核電延役、核四重啟的規劃有實務困難，也不符合業界RE100綠電需求。核一核二延役，都要面對高階核廢料目前塞滿了反應爐心，無法取出的問題。此外，能源局強調，關於核四安檢一事，過去不是沒有做過，但核四不僅有加強耐震、核廢難解的問題，更是從設計、建造上就有先天不良的問題。廠房跟設備不相容，導致空間硬塞、動線錯誤、管線複雜，此乃不可逆的工程缺憾。

專家也有疑慮。中央社引述中興大學環境工程系教授莊秉潔說法，重啟核電有三大問題，一是安全規範，二是核災危害，三是成本問題。福島核災後，全球對延役標準趨於嚴格，核一核二想要達到標準，他不看好。再者，核一核二都位在北部，若釀成核災，台北71%土地淪為永久撤離區，風險太大。又，核廢料成本看管時間達十萬年，攤平下來，成本之高難以想像。