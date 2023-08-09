新南向政策領先全球 鄧振中：7年成效顯著要繼續下去

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北採訪報導）台灣亞洲交流基金會今（9）日舉行「新南向政策7年有成」論壇，行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中指出，台灣新南向政策搶先布局、引領全球，如今台灣企業對南向國家之投資高於中國，上市公司利潤的總和，南向國家數額高於中國，顯見成效顯著。

適逢台灣亞洲交流基金會成立5週年，舉行週年紀念活動暨「新南向政策7年有成」論壇，外交部長吳釗燮出席開幕，台亞會董事長蕭新煌、行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中、貿協董事長黃志芳、馬來西亞台商總會長林凱民、立委羅美玲受邀為與談人，泰國、越南、馬來西亞等國駐台機構也派員出席。

蕭新煌於致詞中表示，總統蔡英文當初交辦2項任務，辦好玉山論壇、與新南向國家智庫拓展夥伴關係。如今玉山論壇已舉辦6屆，在國際頗具知名度，迄今已逾3000位國內外訪賓前來共襄盛舉，今年將於10月11日、12日舉行。過去5年，台亞會與多國合作，舉辦台灣形象展、推出多項新南向政策相關報告書，此後也將與印度、印尼多個智庫開啟新合作。

吳釗燮致詞表示，新南向政策核心理念是發揮以人為本精神，盼透過人民間相互了解和友善交往，促進區域和平繁榮。政策推行期間，台灣和東南亞、南亞、紐澳等國，積極分享經貿投資、農業技術、公衛醫療、教育文化、綠能、氣候變遷等多項領域的成功經驗，深化彼此連結；玉山論壇促進各國和台灣共同思考亞洲願景，台亞會拓展智庫夥伴成果也不負眾望。

鄧振中指出，台灣首先於2016年推出新南向政策，領先各國體認南向國家重要性，提前耕耘也使我國安然度過疫情，中美貿易戰也體現分散部署的重要性。許多國家認知到東南亞是世界和平的重要關鍵，南向國家更是欣欣向榮，具發展潛力。他提及，台灣已與越南簽有投保協定，和泰國、馬來西亞也應該簽署投資保障協定。

鄧振中說明，我國新南向政策重視「軟實力」、人才培育、公共衛生領域。現在赴新南向國家投資金額已超過中國，台灣上市公司利潤的總和，來自新南向國家的數額也大於來自中國。數字顯示7年來新南向政策執行成效顯著，一定要繼續下去，台灣會走得更長遠更穩固。

黃志芳則表示，新南向政策剛提出時，工商界還是中國中心思維，後來七年世界趨勢、各國政策都指向新南向。我國新南向不僅強調以人為本，在地緣政治變動，全球供應鏈重組之際，也在在體現將印度納入政策的高瞻遠矚。貿協在第一線協助台灣企業、公民團體前往新南向國家，與在地深化連結、拓展商機。7年來共舉行28場台灣形象展，如同「航空母艦」般展示台灣的軟硬實，交流成果相當豐碩。

黃志芳也指出，因地緣政治關係，台灣產業成為全球不可或缺的夥伴，新南向國家著重數位轉型和綠色轉型，在供應鏈重組之際，台灣將深化新南向重點產業合作，互補雙贏。他也指出，台灣去年已是泰國第二大外來投資國，今年有望躍升為首大。

被問及台灣加入CPTPP一事，鄧振中則表示，台灣已經修法改規定，符合透明規範，此外我國對外貿易信用卓越，在世界貿易組織（WTO）從未有被訴的案例，因此樂觀看待此事，也希望南向國家夥伴能予以支持。