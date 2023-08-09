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520人食物中毒！食藥署：桃園忠貞市場越南法國麵包攤商3食品驗出沙門氏菌

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/09 15:48
中壢忠貞市場某越南法國麵包3日爆發食物中毒事件，造成逾500人通報。 （桃園市衛生局提供）

中壢忠貞市場某越南法國麵包3日爆發食物中毒事件，造成逾500人通報。 （桃園市衛生局提供）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）桃園越南法國麵包食物中毒案延燒，衛生局已針對該業者裁罰54萬元。據桃園市衛生局最新統計，截至8日22時，累計520人通報，就醫384人，目前仍有住院35人，累計住院41人。此外，根據食藥署的檢測結果，目前7件人體檢體及3件食品檢體驗出沙門氏菌，其餘檢驗中。

桃園市衛生局表示，本月3日中午起陸續接獲醫院及民眾通報， 2日食用中壢忠貞市場內某攤商賣的越南法國麵包後，出現腹瀉、嘔吐、發燒等不適症狀。

衛生局獲報前往現場稽查越南法國麵包作業場所環境衛生時，發現有冷凍冰箱溫度不足、有病媒蹤跡、作業人員佩戴飾品、食材未落實離地及覆蓋等多達14項缺失。

此外，衛生局另稽查該攤商越南法國麵包之製備食材，含有蛋類製品有滷鴨蛋及蛋黃醬，8月3日查核時發現食材備製場所冰箱溫度不足，蛋黃醬也是在家製作完成後常溫送至攤位，8月2日、3日疑似於製作蛋黃醬前，未落實雞蛋清潔。

針對食物中毒部分，衛生局上週已針對可疑食品越南法國麵包之製備食材（滷鴨蛋、梅花肉、洋蔥絞肉、小黃瓜、醃蘿蔔、蛋黃醬、滷汁、辣椒），衛生局採集食品檢體6件（蛋黃醬、醃蘿蔔、洋蔥絞肉、民眾未食用之同批產品）與環境檢體4件（生熟食刀具砧板）及人體檢體11件（個案、廚工），總計21件送驗調查。

食藥署副署長林金富今（9）日表示，目前已有7件人體檢體、3件食品檢體驗出沙門氏桿菌。由於沙門氏桿菌為常見導致食品中毒的病原菌之一，且近年來受到多元文化融合影響，外國籍人士紛紛插旗國內美食版圖，即起至11月啟動「112年度異國料理餐廳稽查專案」，預計查核200家餐飲業、攤商等，將著重有即食或生菜沙拉部分。

食藥署食品組副組長鄭維智說明，沙門氏桿菌廣泛分布於自然界中，在未具有良好食品衛生安全情況下，可能透過水源、環境、病媒鼠、蟑及感染者的排泄物等途徑傳播，透過家禽及囓齒類等動物間接污染食品。

而沙門氏桿菌常出現於「蛋類、乳品、肉類等動物性產品及其製品」，以及存在於受污染的生鮮蔬果、複合調理食品及加工食品，包含使用生蛋製作的食品，有較高的汙染風險。

林金富提醒，沙門氏桿菌發病潛伏期約6至72小時，臨床症狀主要為噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒及頭痛等，約持續4至7天，嬰兒、老年人及免疫力低下者通常症狀較為嚴重，容易因菌血症而引發其他嚴重併發症，務必儘速就醫。

林金富提醒，採購蛋類產品時建議選擇「洗選」的蛋，避免雞蛋表面沾附雞禽的菌群，而外帶餐點若未立即食用，應置於冰箱保存，並儘速食用完畢。
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