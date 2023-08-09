媒體首次提及「國防經濟」　美國擔憂北韓向俄羅斯販售武器持續警告

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）不斷有消息指出，北韓正在向面臨武器不足的俄羅斯提供武器，北韓媒體首次於報導中提及「國防經濟」，讓此一擔憂不斷擴大，美國也對此不斷發出警告。

美國國防部發言人於當地時間8日表示，美國對於北韓考慮向俄羅斯出售彈藥一事感到十分擔憂，兩國之間的任何武器交易都違反了聯合國安理會決議，因此美國正在持續關注此事。

韓聯社報導，美國政府對此發出警告已非首次，上個月美國國防部發言人才向美國之音表示對北韓及俄羅斯之間的交易感到擔憂。

美國國務院在今年1月時公開了一張衛星照片，照片中顯示了疑似從北韓運輸到俄羅斯的集裝箱，但北韓則否認此一說法，並向美國警告「若散佈自導自演的謠言並加以挑撥，將會面臨非常無趣的結果」。

3月底時，美國宣布向一名名為馬克爾季切夫（Ashot Mkrtyche）的斯洛伐克人實施制裁，因他試圖向俄羅斯出售北韓武器，美國凍結了他在美國的一切資產，也禁止美國人和他做生意。

美國一監視北韓動態的智庫「北緯三十八度」（38 North）曾表示，有衛星捕捉到一名列車自北韓駛入俄羅斯，不過無法確認該輛列車前往俄羅斯的目的。

韓聯社報導指出，北韓勞動黨機關的「勞動新聞」6日報導稱，金正恩在指導軍需工廠時指出了「國防經濟事業的重要方向」，是北韓媒體首次提及「國防經濟」，專家認為，這可能與北韓向俄羅斯出售武器有關。

俄羅斯國防部長蕭依古於上個月25日至北韓，進行了為期3天2夜的訪問，因此北韓向俄羅斯出售軍武的推測又更進一步擴散。

據悉，美國將採取更強而有力的制裁手段，阻擋北韓向俄羅斯支援武器，而若兩國間的交易被證實，聯合國安理會的追加制裁也是不可避免的。

從北韓的立場來看，在被國際社會孤立的情況下，他們可以與中國加強與俄羅斯的合作，另外還能額外賺取外匯。