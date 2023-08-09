Garmin再獻瘋狂企劃！全台首間無店址極限快閃店 上山下海都是玩真的

致力以創新研發支持極限運動愛好者，Garmin繼去年的「極限面交」，今年再度挑戰突破一般靠櫃體驗想像，推出全新「極限快閃店」企劃，再創戶外體驗新話題。全球指標性GPS與穿戴裝置品牌Garmin於2022年啟動「Garmin Express 極限面交」企劃，公司上至亞洲區副總經理下至行銷企劃，全部化身極限運動特派員上山下海面交產品，歷經雪季攀登雪山、騎乘296公里、總爬升達4,000公尺至武嶺牌樓、下潛蘭嶼海底、溪降於綠寶石峽谷等，累積四場驚心動魄面交紀錄，不僅完成看似不可能的任務更獲得消費者廣大迴響，奠定全台最敢玩的智慧穿戴裝置領導品牌地位。

今年夏天Garmin再度獻出兩檔台灣史無前例的瘋狂企劃，分別於7、8月開幕海底最深、山野首間不公開位置的一日限定快閃店，貫徹品牌都是 ”玩真的” 精神，打造前所未有的沉浸式靠櫃體驗，挑戰你的極限。「Garmin極限水下快閃店」首次將Descent 系列GPS潛水電腦錶產品搬入水中，吸引眾多潛友前來朝聖深潛入台灣東北角海域，藉由Garmin店員導潛15米靠櫃賞錶及體驗Garmin潛水生態系；「Garmin極限山野快閃店」選定宜蘭礁溪山野開張，不事先公開店面位置，開店當日需藉由Garmin智慧手錶導航，並以徒步登山抵達秘境店址，吸引上百名登山愛好者及越野跑選手前來挑戰。

Garmin首間海平面下快閃店 邀客潛進15米深海底見證Descent系列潛錶科技

Garmin極限快閃店企劃第一彈推出全台首間水下15米「極限水下快閃店」，店址位於基隆八斗子潮境公園南方約600公尺外海，以自由潛水或水肺潛水方式”潛” 往，由多位具備專業潛水技術證照的Garmin員工擔任一日水下店員導潛，帶領潛友分別在5米、10米、15米的海中靠櫃體驗Garmin「Descent G1 進階GPS潛水電腦錶」、「Descent Mk2S進階GPS潛水電腦錶」及「Descent Mk2 GPS潛水電腦錶」，並藉由字卡在水下一一展示介紹潛水錶功能，突破僅依靠瀏覽網頁或閱讀DM對產品的憑空想像，潛友實際靠櫃試用產品全程皆在海平面下完成，不僅能享受海底風光，同時實際在潛水環境中感受Garmin潛水電腦錶傑出性能，支援多元潛水模式，內建自動水面潛點定位、水下三軸電子羅盤，可設定深度、潛水時間、上升速度、減壓/安全停留完成等震動警示，化身最佳安全潛伴幫助用戶全面探索海底世界。

Garmin首間不公開店址的秘境快閃店 吸引上百人佩戴Outdoor錶款徒步攀登朝聖

Garmin趁暑假期間隆重推出極限快閃店企劃第二彈-「極限山野快閃店」在宜蘭礁溪山野中秘密開張，店面位置完全保密未公開，開幕當天民眾需於指定時間內抵達入口報到才能獲取前往快閃店的登山路線GPX，超過時間入口就會消失。適合初級登山族群參加的「一般挑戰組」限額70名於官網釋出消息不到兩小時即報名額滿，此外還有專為越野高手設計挑戰路線的「瘋狂菁英組」，設立嚴苛高標準的參賽資格，徵選錄取具備獨自一人使用離線地圖與GPX軌跡進行山林導航經驗及專業越野能力的參賽者，需穿越沒有路徑的叢林、上下切進小徑，以越野競速方式自行抵達快閃店，優勝者更享有買一送一優惠。

參與挑戰瘋狂菁英組的中央山脈大縱走探險者Hiker CP李啟賓表示：「從事登山越野活動一定要學會使用離線地圖及事前下載GPX軌跡檔才能有效預防迷途，這次在完全沒有路跡的深山中靠著Garmin手錶地圖導航，在每個轉彎處會給予提示，當走偏離路線手錶也會強烈震動警示，讓我順利安全抵達快閃店！」另一菁英組挑戰者-山域越野跑專家王仁豪表示：「從事高強度登山或越野跑運動時，使用手錶來做導航能夠空出雙手方便攀登，也較能維持身體平衡，Garmin手錶內建專業登山必備功能，除了GPX軌跡導航，迷途時也可使用TracBack循跡返航記錄，還有獨家LED手電筒及SOS求救燈號等安全功能，大幅降低戶外活動風險。」佩戴Garmin Outdoor系列錶款成為這趟奇幻叢林探險旅程最強而有力的後盾，透過手錶導航正確 ”尋店” 路線，參加者無需擔心山路迷途失去方向，面對前方未知挑戰都能安心堅定跨出每一步。

2023 Garmin瘋狂企劃無疑再創新里程碑，選在進入戶外運動高峰的暑假期間開張兩間極限快閃店，鼓勵民眾勇敢踏入大自然挑戰自我的同時，也能善用智慧穿戴科技為戶外運動安全把關，成為頂尖戶外玩家上山下海不可或缺的首選配備，瘋狂企劃未來也將不定期更新舉辦，歡迎對運動充滿熱忱、熱愛挑戰極限的熱血玩家接下戰帖，跟隨Garmin實踐 ”玩真的”精神！