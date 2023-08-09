台北遠東香格里拉攜手日本施舒雅 打造頂級芳療SOCIÉ Spa

為提升芳療服務與旅客體驗，台北遠東香格里拉攜手日本知名施舒雅美容世界，引進世界頂級飯店御用的英國ESPA奢華精油品牌進駐飯店40樓，打造全新紓壓秘境SOCIÉ Spa，於8月8日正式開幕，不僅以施舒雅傳承日本60餘年的專業手技與日式茶道「一期一會」的服務精神，還特別為香格里拉設計獨家療程，包含香格里拉身體按摩及敷體經典課程、竹子紓壓按摩等，並結合住房及餐飲推出優惠專案，同時看準父親節商機，推出開幕期間限定「紳士霸氣紓壓組」88折優惠，讓需要放鬆的商務旅客、注重身心靈平衡或節慶儀式感的賓客，創造難忘的身心紓壓之旅。

SOCIÉ Spa 預約專線 (02) 2377-3366；飯店訂房專線 (02) 2376-3266。

高空絕美城景 沉浸式奢華紓壓體驗

位於台北遠東香格里拉40樓的SOCIÉ Spa坐擁迷人城市高樓景觀，入口處深色大理石梯廳、素雅白色蝴蝶蘭與綠境，給人優雅又放鬆的氛圍。步入沉穩低調且具品味的質感場域，彷彿轉換喧囂城市時空進入秘境，在專屬空間換上柔軟浴袍，窗外景致盡收眼底，部分芳療室可眺望台北101大樓，白天的陽光與明亮給予身心能量，夜晚享受萬家燈火的璀璨夜景。透過美容師專業溫暖的雙手、精油療癒的香氣與讓人馳放的輕音樂，展開滿足五感的身心靈旅程。

日本上質手技結合英國皇家御用品牌 享受深心寧靜與此刻幸福

創立於1960年的日本、深耕台灣36年的施舒雅美容世界，在日本、巴黎、台灣擁有近150家分店，在長期服務顧客的經驗中，也覺察「健康」與「美麗」是相輔相成：舒適身心帶動幸福面容，創造和諧生活。而在全球歷經疫情後，講求身心靈的健康平衡，正是現代消費者所需。SOCIÉ Spa秉持日本茶道「一期一會」的服務精神，傳承日本60餘年的專業手技，引進世界全球超過60個國家頂級飯店御用英國ESPA芳療品牌，以天然、有機、友善環境為主旨，使用98~100%天然植萃成份，提供身體療程、商品，讓來到台北遠東香格里拉的旅客享有國際級的SPA服務。

ESPA以心（mind）、身（body）與精神（spirit）的平衡為目標，揉合自然精油、植物萃取與海洋元素，以自然、純淨、高品質的保養品，獲得英國Vegan素食協會認證，對抗來自環境、生理與情緒的壓力，讓身體與肌膚保持健康、充滿活力，引領身心回歸平衡，喚醒身心五感對「自然、純粹」的需求，開啟與自己「溝通、療癒」的機會。在SOCIÉ Spa感受自身與自然的交融，體驗深入心的寧靜，專注此刻，就是幸福。

施舒雅SOCIÉ Spa開幕慶 節慶及食宿超值提案

歡慶施舒雅SOCIÉ Spa開幕，台北遠東香格里拉特別結合住房、餐飲與宴會，推出各項優惠活動，此外，因應父親節，也推出讓老爸快速紓解壓力恢復體力的寵爸妙計，讓平時工作壓力大的爸爸們享受舒適放鬆的時刻：

父親節優惠專案

即日起至8月10日，特別為爸爸們推出「紳士霸氣紓壓組」包含深層肌肉按摩課程60分鐘及ESPA活力沐浴膠250ml，88折優惠，開幕價只要5,560元！

餐飲優惠專案

8月8日至9月30日於台北遠東香格里拉館內各餐廳及酒廊〈上海醉月樓39F、馬可波羅餐廳38F、馬可波羅酒廊38F、ibuki日本料理餐廳 7F、香宮6F、李白居6F、遠東Café 自助餐廳6F、大廳茶軒1F〉單筆消費滿4,000元以上，憑發票到SOCIÉ Spa消費即享課程9折優惠乙次 (限定4,400元以上課程折抵)。

住房優惠專案

即日起至8月20日期間入住台北遠東香格里拉的住宿賓客，可享SOCIÉ Spa課程8折優惠(限定4,400元以上課程)，前50名來店貴賓，再獨家贈送英國「ESPA精緻賦活旅行組」(價值2,000元)。

此外，台北遠東香格里拉也特別推出「舒活焕新Spa之旅」芳療住房專案，入住舒適的客房，可享免費升等至豪華閣尊榮客房、健康能量迎賓飲品、豐盛早餐、加贈經典香格里拉60分鐘課程，可選擇香氛能量按摩課程或深層肌肉按摩課程，還可免費享用健身房、三溫暖、頂樓戶外景觀泳池等休閒設施，此專案每晚12,200元起，訂房專線 (02) 2376-3266。

婚禮新人專案

專為忙碌籌備婚禮的準新人們在婚禮前後紓壓放鬆，預訂台北遠東香格里拉婚宴專案，可享SOCIÉ Spa 雙人優惠專案，香氛能量按摩課程60分鐘，優惠價僅需8,500元 (雙人原價9,680元/88折)，讓新人們婚禮前保養提升氣色，婚禮後轉換心情舒緩放鬆，攜手開啟幸福人生新旅程！

施舒雅SOCIÉ Spa香格里拉獨家課程介紹

香格里拉身體按摩及敷體經典課程 90分鐘7,000元

以富含礦物質的海藻精華萃取，全身敷膜促進循環，以特殊毛刷輕撫按摩，搭配頭部精油按摩，淨化海藻敷體促進循環、使肌膚光滑細緻，接著再進行個人化香氛課程精油選擇的感官測試，透過嗅吸從七種天然精油選擇喜愛的香氛，包含排毒精油、舒壓精油、 肌肉放鬆精油、空中飛人精油、免疫加分精油、活力精油、滋養美體油等，進行全身舒壓按摩，讓身心全然平衡放鬆，從內而外獲得能量與愉悅，再度充滿活力。

竹子紓壓按摩課程 90分鐘 6,600元

透過嗅吸選擇當日身心狀態所需的美體油，讓精油香氣引領和諧身心靈。熱竹溫暖按摩流動於身，深層舒緩僵硬緊繃的肌肉，手技按摩特別於關節處進行壓力釋放，重振活力能量。