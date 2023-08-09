臺灣國有森林保護良好　睽違17年石虎現蹤臺南

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）農業部林業及自然保育署今(9)日表示，嘉義分署為推動國土生態綠網計畫， 與臺南市野生動物保育學會合作， 在嘉南地區進行淺山平原野生哺乳類潛在移動廊道調查， 日前以紅外線自動相機在曾文溪下游拍攝到石虎，是自2006年臺南 白河鹿寮水庫的發現紀錄後，石虎於臺南再次現蹤。

林業保育署表示，臺灣以中央脊梁山脈為主的國有森林保護良好， 但卻有六成多的保育類野生動物棲息於以私有地為主的國有林區之外 ，石虎即是其中棲息於淺山、丘陵農林交錯區域的典型里山動物。 由於棲地與人類生活範圍高度重疊，雖曾廣泛分布在臺灣西部地區， 但因受土地開發造成棲地滅失、 人為干擾造成的疏林環境因農林活動減少而演替為極盛相、 不適當的農藥及滅鼠藥、路殺、遊蕩犬貓攻擊等眾多因素影響， 目前僅在苗栗、臺中、南投一帶尚有穩定族群， 列名瀕臨絕種保育類野生動物。

林業保育署前身林務局自2018年起在行政院支持下， 推動跨部會的「國土生態保育綠色網絡建置計畫」， 即是為了因應淺山平原開發與土地利用型態轉變所衍生的生物棲地喪 失與破碎化問題，藉由建置空間藍圖與保育對策， 並透過資源整合及跨部會專業分工， 合作串聯各類型生態棲地與生物多樣性熱點， 不用劃設對居民生計與發展限制較大的保護區， 即可改善淺山平原的棲地復育、串聯與管理， 讓石虎等眾多里山物種能藉由各保育軸帶順利繁育、 遷移與擴大分布範圍，兼顧保育及在地發展。

林業保育署指出，考量棲地復育與串連優先性， 國土生態綠網已在全臺指認45條區域保育軸帶， 其中多個西部丘陵型與溪流型的保育軸帶的關注物種都包含石虎， 此次拍攝到石虎的臺南曾文溪下游，即位於「曾文溪流域保育軸帶」 。「曾文溪流域保育軸帶」 係由林業保育署嘉義分署與經濟部水利署第六河川局共同合作推動， 透過流域調適規劃，讓河川藍帶與周邊綠帶串連成藍綠網絡， 保育水系與周邊區域各關注物種。

林業保育署說，除了石虎外， 曾文溪高灘地的自動相機也拍攝到食蟹獴、白鼻心、臺灣野兔、 環頸雉、竹雞等物種；而同樣列名瀕臨絕種保育類的草鴞， 也是以曾文溪高灘地的草生地作為主要繁殖、棲息區域， 證實河川高灘地是野生動物的重要活動廊道， 國土生態綠網保育軸帶的建置確實有助於野生動物拓展活動範圍。

林業保育署表示，該署嘉義分署除了將持續與水利署及在地NGO密 切合作，復育「曾文溪流域保育軸帶」棲地及監測各類指標物種外， 更將發揮農業部的優勢，整合農業發展與棲地保育， 讓在地社區與農業生產區域可以透過「 瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」等政策工具， 以友善生產、巡護棲地等方式促進國土生態綠網的棲地串連。而「 曾文溪流域保育軸帶」與其他保育軸帶所指引的保育策略， 更可作為企業實踐ESG、投入生物多樣性保育的空間布局參考。

瀕危保育類草鴞。(圖片擷取自林業及自然保育署提供之影片)

曾文溪高灘地的自動相機也拍攝到食蟹獴。(圖片擷取自林業及自然保育署提供之影片)

曾文溪高灘地的自動相機也拍攝到環頸雉。(圖片擷取自林業及自然保育署提供之影片)

(圖片由林業及自然保育署提供)